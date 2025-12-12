Hai bệnh viện ký thỏa thuận chia sẻ công cụ đánh giá KPI

Theo thỏa thuận, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tập huấn hệ thống công cụ KPI trong công tác quản lý, điều hành bệnh viện và cách thức xây dựng mục tiêu bệnh viện, khoa phòng, cán bộ, nhân viên.

Đồng thời tư vấn xây dựng mục tiêu kế hoạch quý/năm, lựa chọn các chỉ số phù hợp dựa theo tình hình thực tế tại bệnh viện; Ngoài ra, đơn vị còn tư vấn lập kế hoạch triển khai và thực hiện KPI trên 5 khoa/phòng cụ thể; tư vấn theo dõi, đánh giá và giám sát thực hiện KPI và tổng kết, cải tiến, tham vấn lập kế hoạch năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết

Sau lễ ký kết, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tổ chức tập huấn 2 chuyên đề: “KPI tại Bệnh viện công lập tự chủ cân bằng giữa phát triển chuyên môn, hiệu quả chính và trách nhiệm xã hội”; “KPI toàn diện khoa, phòng, KPI thái độ hành vi cho nhân viên”.

BS.CKII. Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Bà Rịa cho biết, hoạt động ký kết và triển khai KPI là bước đi nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện sau giai đoạn hợp nhất, với mong muốn phát triển toàn diện. Công cụ KPI giúp quản lý theo xu hướng hiện đại, đánh giá khách quan, thực chất hiệu quả công việc. Đồng thời, đây cũng là công cụ để Ban Giám đốc định hướng chiến lược phát triển bệnh viện, giúp đội ngũ nhân viên nắm được tầm nhìn chiến lược, sứ mệnh, nhiệm vụ trong thời gian tới, cũng như nhiệm vụ cụ thể của từng khoa, phòng, cá nhân, tạo động lực để phấn đấu và phát triển.

*Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cũng ký kết phối hợp với Trung tâm Pháp y TPHCM. Hai đơn vị sẽ phối hợp trong việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện, nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động giám định pháp y và khám chữa bệnh. Đồng thời phối hợp trong việc sử dụng cơ sở vật chất của Bệnh viện để phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Pháp y…

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa là cơ sở y tế có quy mô và năng lực chuyên môn cao nhất tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu với 12.886 kỹ thuật chuyên môn đã được phê duyệt. Bệnh viện hiện có 900 giường bệnh, 35 khoa phòng, tổng số 1.076 nhân viên.

Tin liên quan Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

KHÁNH CHI