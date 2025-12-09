Quảng Ngãi: Lấy búi tóc nặng 0,5kg trong dạ dày bệnh nhi 6 tuổi

Sáng 9-12, các y bác sĩ Khoa Ngoại phối hợp với Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức (Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi) đã phẫu thuật lấy thành công búi tóc nặng 0,5kg trong dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi.

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng. Qua siêu âm và thăm khám, bác sĩ phát hiện dạ dày bệnh nhi chứa đầy dị vật dạng tóc. Bệnh nhi được chỉ định nội soi tiêu hoá gây mê.

Phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi dạ dày bệnh nhi 6 tuổi

Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành mở dạ dày lấy dị vật. Các bác sĩ gắp ra một búi tóc rất lớn, xoắn chặt, chiếm toàn bộ dạ dày của bệnh nhi, cân nặng khoảng 0,5kg.

Theo các bác sĩ, trường hợp này được xác định liên quan đến Hội chứng Rapunzel – một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi bứt và ăn tóc. Hội chứng thường gặp ở trẻ em gái, đặc biệt lứa tuổi trước khi vào lớp 1. Mặc dù người mắc vẫn ăn uống bình thường, nhưng việc nuốt tóc kéo dài sẽ dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Trước đó, vào ngày 12-3, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phẫu thuật lấy một búi tóc nặng gần 1kg nằm trong dạ dày bé gái 12 tuổi ở Quảng Ngãi.

NGUYỄN TRANG