Áp thấp suy yếu từ bão Saudel có khả năng mạnh lại thành bão vào ngày 1-9

Ngày 30-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel (đã đổ bộ vào Trung Quốc) có khả năng di chuyển trở lại vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và mạnh lại thành bão vào ngày và đêm 1-9.

Mây vệ tinh tại khu vực Bắc Biển Đông sáng sớm 30-8. Ảnh: Chụp lại màn hình theo dõi mây vệ tinh của Cục Khí tượng - thủy văn

Cách đây hơn 1 tuần, Saudel là 1 trong 4 xoáy thuận nhiệt đới cùng lúc hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Sau khi di chuyển áp sát bờ biển Trung Quốc, khoảng 8 giờ ngày 28-8, Saudel đổ bộ vào bờ biển tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), với sức gió vùng gần tâm khoảng 100km/giờ. Sau đó đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, vùng áp thấp này có xu hướng di chuyển trở lại vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lại thành bão vào ngày và đêm 1-9. Cơ quan khí tượng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của áp thấp này.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát thông tin cảnh báo một đợt mưa lớn từ đêm 30-8 đến ngày 1-9 ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Cụ thể, từ đêm 30-8 đến ngày 31-8, khu vực đồng bằng Bắc bộ (gồm Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh) và Lạng Sơn, Quảng Ninh sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Từ ngày 31-8 đến 1-9, vùng mưa sẽ dịch chuyển xuống khu vực Bắc Trung bộ. Từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Từ ngày 1-9, thời tiết miền Bắc tạnh ráo trở lại, có nắng.

Để chủ động ứng phó với đợt mưa này, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn đề nghị UBND các tỉnh và thành phố ở đồng bằng Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế rà soát, chủ động di dời người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị các địa phương này bố trí lực lượng kiểm soát tại các khu vực giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.

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