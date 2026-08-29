Ngày 29-8, người dân và du khách khắp nơi đổ về trằm Trà Lộc xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị tham dự lễ hội “phá trằm”.

Đông đảo người dân và du khách lội bùn bắt cá trằm Trà Lộc

Video: Đông đảo người dân và du khách lội bùn bắt cá trằm Trà Lộc

Ngay từ tảng sáng, các bậc cao niên trong làng Trà Lộc thực hiện lễ cúng tế theo phong tục truyền thống. Sau khi từng hồi trống hội vang lên, đông đảo người dân và du khách mang theo các dụng cụ như nơm, lưới, vợt… đồng loạt lội xuống trằm Trà Lộc để bắt cá.

Tiếng cười nói rộn ràng, huyên náo cả một vùng sóng nước.

Trằm Trà Lộc là một đầm nước rộng khoảng 10ha, nay thuộc thôn Hải Xuân, xã Vĩnh Định. Lễ hội "phá trằm" bắt cá được người dân địa phương duy trì sau khi kết thúc mùa vụ.

Đông đảo người dân và du khách với các dụng cụ như nơm, lưới, vợt… lội bùn, bắt cá ở trằm Trà Lộc

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Theo người dân địa phương, người tham dự chỉ được dùng nơm, lưới, vợt và rổ rá để bắt cá chứ không được dùng xung điện. Khi nào có cá lớn, người bắt được phải hô lên thật to để động viên, tiếp sức cho người tham gia.

Khi có cá lớn, người bắt được hô thật to để động viên, tiếp sức cho mọi người tham gia

Lễ hội “phá trằm” Trà Lộc không chỉ là ngày hội đánh bắt cá tôm mà còn là dịp để dân làng gặp gỡ, giao lưu, thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia nguồn lợi chung mà thiên nhiên ban tặng.

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG