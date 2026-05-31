Nhiều lựa chọn sách cho thiếu nhi dịp 1-6

Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và mùa hè 2026, thị trường sách thiếu nhi trở nên sôi động với hàng loạt ấn phẩm mới dành cho trẻ em và phụ huynh.

Bộ sách Cha mẹ thông thái của NXB Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Nhà Xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu hàng chục đầu sách mới thuộc nhiều thể loại. Nổi bật là bộ sách tranh Nhà hoạt động môi trường nhí, giúp trẻ tìm hiểu về biến đổi khí hậu, năng lượng sạch và ý thức bảo vệ môi trường thông qua những câu chuyện gần gũi; bộ Vun trồng cảm xúc lại hướng trẻ nhận diện và quản lý cảm xúc bằng hình ảnh các món ăn ngộ nghĩnh; Truyện nhỏ đong đầy yêu thương và Bốn mùa yêu thương nuôi dưỡng trí tưởng tượng, lòng nhân ái và tình yêu thương trong tâm hồn trẻ.

Bộ sách tranh Nhà hoạt động môi trường nhí. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Ở mảng văn học thiếu nhi, nhiều tác phẩm mới như: Huyền thoại trên đồi cao, Hiệp sĩ Gà lông tía, Bí mật của Lá Đỏ hay Mắt và nhiệm vụ bất khả thi mở ra những chuyến phiêu lưu giàu cảm xúc, giúp độc giả nhỏ tuổi học về lòng dũng cảm, sự bao dung và hành trình trưởng thành.

Không chỉ dành cho trẻ em, mùa hè năm nay còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều đầu sách hướng đến phụ huynh. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách Cha mẹ thông thái gồm 10 cuốn, tập trung vào 3 nhóm chủ đề: kỹ năng sinh tồn cho trẻ, kỹ năng làm cha mẹ và tâm lý thiếu niên.

Theo đơn vị xuất bản, trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp xúc sớm với công nghệ, mạng xã hội và nhiều áp lực học tập thì việc trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Các cuốn sách như Kiến thức an toàn - Biết thoát hiểm và bảo vệ bản thân, Kỷ luật không nước mắt hay Cha mẹ thông thái: Cùng con chinh phục tuổi ẩm ương được xây dựng như những “cẩm nang đồng hành”, giúp cha mẹ hiểu con hơn và trẻ tự tin hơn trong cuộc sống.

Nhiều cuốn sách hướng tới trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Bên cạnh việc ra mắt sách mới, nhiều hoạt động giao lưu, đọc sách và trải nghiệm dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức xuyên suốt tháng 6. Từ các buổi gặp gỡ tác giả, tọa đàm về văn hóa đọc đến Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển, các chương trình đều hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và xây dựng thói quen giải trí lành mạnh cho trẻ.

