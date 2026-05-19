Lần đầu tiên có Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam

Ngày 19-5, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp (KHTH) TPHCM, Ban tổ chức Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 đã gặp gỡ báo chí để thông tin về lễ hội.

Lễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 (Vietnam Children’s Picturebook Festival - VCPF 2026) do Slowbooks phối hợp các đơn vị: Room to Read Vietnam, Hội Xuất bản Việt Nam, Thư viện KHTH TPHCM và Đường sách TPHCM tổ chức.

Lễ hội có chủ đề “Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn”, diễn ra từ ngày 28 đến 31-5 tại Thư viện KHTH TPHCM (số 69, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TPHCM).

Lễ hội không chỉ hướng tới thúc đẩy văn hóa đọc, góp phần nuôi dưỡng tri thức, cảm xúc cho thế hệ trẻ mà còn mang tầm nhìn quốc tế: lan tỏa những tác phẩm sách tranh đậm đà văn hóa Việt và giới thiệu những tác phẩm quốc tế đến độc giả trong nước.

Chị Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, Giám đốc Slowboos, Trưởng Ban t ổ chức l ễ hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026, chia sẻ về các hoạt động của lễ hội

Sự kiện đáng chú ý trong lễ hội là triển lãm “100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ”, diễn ra song song tại Thư viện KHTH TPHCM và Đường sách TPHCM.

ThS Nguyễn Thị Như Trang, đại diện Thư viện KHTH TPHCM, phát biểu tại chương trình



Ngoài ra, lễ hội còn mang đến chuỗi hoạt động chuyên sâu và đa dạng, thể hiện cái nhìn toàn diện về tình hình sách tranh hiện nay, như: Trao đổi bản quyền; hội chợ sách tranh; chuỗi hoạt động tương tác với các buổi workshop sáng tạo, đọc sách tương tác, trò chuyện cùng tác giả và họa sĩ; thảo luận chuyên đề về sách tranh và xuất bản sách tranh dành cho người làm xuất bản...

Một số đầu sách tranh của Việt Nam được xuất bản trong thời gian qua

lễ hội có sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các nước như Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Sri Lanka… Trong đó, Hàn Quốc sẽ là quốc gia khách mời danh dự. Sự tham gia của Hiệp hội nhà xuất bản sách tranh Hàn Quốc (KPPA) mang đến cơ hội giao lưu, triển lãm và chia sẻ kinh nghiệm từ một trong những nền sách tranh phát triển trên thế giới.

HỒ SƠN