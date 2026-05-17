Khơi dậy tình yêu dân tộc qua những vần thơ giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuốn sách "Lịch sử nước ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành đưa đến cho bạn đọc một cách tiếp cận lịch sử gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc.

Ra đời trong những năm tháng đấu tranh gian khổ của dân tộc, Lịch sử nước ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tại Cao Bằng vào cuối năm 1941 và được xuất bản năm 1942 nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước trong nhân dân. Điều đặc biệt của tác phẩm là Bác sử dụng thể thơ lục bát truyền thống để kể lại hành trình hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chỉ với 208 câu thơ ngắn gọn, mộc mạc và dễ nhớ, tác phẩm đã khái quát lịch sử dân tộc từ thời Hùng Vương đến giữa thế kỷ XX. Qua những vần thơ giản dị, các triều đại, anh hùng dân tộc và những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm hiện lên gần gũi như lời kể của ông bà dành cho con cháu.

Những câu thơ nổi tiếng “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” đã trở thành lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ và hiểu biết lịch sử dân tộc đối với mỗi người Việt Nam. Cuốn Lịch sử nước ta thể hiện nhãn quan chiến lược và niềm tin mãnh liệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tương lai dân tộc. Ở phần niên biểu cuối sách, Người từng dự đoán năm 1945 Việt Nam sẽ giành được độc lập, cho thấy niềm tin son sắt vào thắng lợi của cách mạng.

Sách được minh họa sinh động và các trang tô màu dành cho thiếu nhi.

Trong lần xuất bản mới này, cuốn sách được làm mới bằng hình thức trình bày trực quan hơn với nhiều tranh minh họa sinh động và các trang tô màu dành cho thiếu nhi. Việc kết hợp giữa thơ ca và hình ảnh góp phần biến lịch sử trở thành trải nghiệm học tập thú vị.

