Sức sống của bộ sách Di sản Hồ Chí Minh

Đặc trưng của bộ sách này là tính ứng dụng cao: sách mỏng nhẹ, nội dung mỗi cuốn đi sâu vào một khía cạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới đối tượng cụ thể. Chính vì vậy, bộ sách không chỉ được các cơ quan, thư viện, trường học mua trang bị cho Không gian văn hóa Hồ Chí Minh mà còn được đông đảo bạn đọc cá nhân tìm đọc để tham khảo, học tập và làm theo lời Bác.

Nhiều đầu sách của bộ sách Di sản Hồ Chí Minh đạt con số phát hành vạn bản

Ngoài những đầu sách do Bác Hồ viết, bộ sách Di sản Hồ Chí Minh còn có sự tham gia của nhiều tác giả khác viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Đặc biệt, bộ sách cũng có những phiên bản sáng tạo rất được bạn đọc hoan nghênh, như boxset “Bảo vật quốc gia” khổ bỏ túi, gồm 5 cuốn: Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đường Cách Mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Khổ sách này thuận tiện để bạn đọc mang theo tham khảo trong các cuộc họp, học tập…

Cùng phiên bản bỏ túi còn có boxset “Hồ Chí Minh tác phẩm” gồm các tựa: Lịch sử nước ta; Nâng cao Đạo đức Cách mạng, Quét sạch Chủ nghĩa Cá nhân; Sửa đổi lối làm việc; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đời sống mới.

Bên cạnh đó, bộ sách còn có sách ảnh bìa cứng, khổ lớn Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh) với nhiều hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đại diện của NXB Trẻ, gần như toàn bộ tác phẩm trong bộ sách Di sản Hồ Chí Minh đều từng được tái bản, trong đó có hơn 10 tựa vượt mốc vạn bản in như: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (hơn 24 lần in với trên 20.000 bản); Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh (tác giả Mai Văn Bộ, 16 lần in với hơn 15.000 bản); Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt độc đáo (Dương Thành Truyền, 9 lần in với hơn 10.000 bản)…

QUỲNH YÊN