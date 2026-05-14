Thúc đẩy, quảng bá văn học Việt Nam đến với thị trường Trung Quốc

Phát biểu tại chương trình, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho biết, trong những năm gần đây, Chibooks có nhiều tác phẩm văn hóa và văn học hiện đại đã và sẽ tiếp tục được ký kết bản quyền ra mắt độc giả Trung Quốc, nhất là sau khi đơn vị này ký kết "Hợp tác dự án dịch văn học Đông Nam Á" với NXB Ly Giang (Trung Quốc).

Tại buổi giao lưu, bà Nguyễn Lệ Chi, Giám đốc Chibooks, cho biết, từ năm 2023, Chibooks đã ký kết với Trang web dịch vụ thương mại bản quyền Trung Quốc-ASEAN, trở thành đại diện chính thức duy nhất tại Việt Nam để chọn lọc, giới thiệu bản quyền các sản phẩm văn hóa Việt có giá trị, bao gồm cả sách, phim... vào thị trường Trung Quốc.

Một số ấn phẩm của Việt Nam đã được dịch và phát hành tại Trung Quốc

Từ đó, mỗi năm trung bình Chibooks đã lựa chọn dịch, giới thiệu hàng trăm đầu sách Việt có giá trị và đa dạng của rất nhiều NXB cho trang web này. “Mong rằng, Chibooks sẽ giúp các NXB của Việt Nam chào bán thành công các tác phẩm Việt vào thị trường Trung Quốc, làm phong phú thêm đầu sách Việt tại thị trường quá rộng lớn này”, bà Nguyễn Lệ Chi bày tỏ.

“Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua những nền tảng chuyên nghiệp như buổi giao lưu hôm nay, sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ chế trao đổi bản quyền đi vào chiều sâu, thúc đẩy nhiều tác phẩm có chất lượng cao hơn nữa được xuất bản từ hai hướng, tăng cường hợp tác và đào tạo nhân lực dịch thuật, nâng cao chất lượng truyền bá liên văn hóa của các tác phẩm”, ông Từ Châu, Phó Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM, chia sẻ.

QUỲNH YÊN