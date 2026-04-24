Cuộc thi ảnh “TPHCM – Sắc màu mới” lần 2: Hành trình ghi lại những chuyển động của thành phố

Đến tham dự có các đồng chí: Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM…

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tham quan triển lãm các tác phẩm đoạt giải

Được phát động từ ngày 2-12-2025, Cuộc thi ảnh “TPHCM - Sắc màu mới” là hành trình ghi lại những chuyển động của thành phố trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển. Sau hơn 4 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 920 tác phẩm của 219 tác giả dự thi.

Tác phẩm “Sức sống mới” đạt giải nhất Cuộc thi ảnh “TPHCM - Sắc màu mới” lần 2

Với ba chủ đề gồm Sắc xuân, Xuân đô thị và Nghĩa tình thành phố, các tác phẩm đã phản ánh đa chiều đời sống TPHCM - từ nhịp sống hiện đại, công trình kiến trúc, lễ hội đến những khoảnh khắc đời thường giàu tính nhân văn.

Hội đồng Giám khảo nhận định, mỗi tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là những “lát cắt” chân thực về đời sống, lan tỏa vẻ đẹp TPHCM từ những điều bình dị nhất.

Trải qua các vòng chấm chọn, 50 tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng chung khảo.

Các bạn sinh viên tham quan triển lãm ảnh, tìm hiểu về nhiếp ảnh.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho tác giả Tống Trần Sơn với tác phẩm “Sức sống mới” chụp biểu tượng giọt nước tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM).

Giải nhì được trao cho tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng với bộ ảnh “Hồ Chí Minh City - Thành phố văn hoá và phát triển”. Hai giải ba thuộc về các tác giả Nguyễn Ngọc Cường với tác phẩm “Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương” và Thái Viết Hoàn với tác phẩm “Giao nhập”.

Tác phẩm “Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương” đoạt giải ba

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng đời sống văn hóa - xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, giàu bản sắc đến công chúng trong nước và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng yêu nhiếp ảnh lan tỏa tình yêu với thành phố thông qua những khuôn hình giản dị nhưng giàu ý nghĩa.

THIÊN BÌNH