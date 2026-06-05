Tu bổ Di tích lịch sử Đình Tân Long ở Cà Mau

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh Cà Mau dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân có công khai hoang, mở đất và xây dựng Đình Tân Long. Ảnh: MỸ TRÂN

Đình Tân Long là di tích lịch sử cấp tỉnh, gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương.

Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ. Qua thời gian, nhiều hạng mục của đình đã xuống cấp, cần được tu bổ, tôn tạo để bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, việc tu bổ di tích Đình Tân Long không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử - giáo dục truyền thống của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu nâng cấp di tích, hướng tới trình Trung ương công nhận Đình Tân Long là di tích quốc gia trước ngày 30-4-2027.

TẤN THÁI