Hội thảo khoa học “Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số”

Các đại biểu tại phiên thảo luận "Khơi thông nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa". Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thảo Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số được tổ chức nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi học thuật và thực tiễn về phát triển công nghiệp văn hóa trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh quốc gia và khả năng thích ứng trước những biến động nhanh chóng của thời đại số.

Tiết mục dân ca quan họ “Khách đến chơi nhà” chào mừng hội thảo. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thảo cũng là dịp để nhìn nhận một cách toàn diện thực trạng phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Bên cạnh những lợi thế về nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, hệ thống di sản đa dạng, lực lượng sáng tạo trẻ và thị trường văn hóa đang mở rộng, lĩnh vực này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến thể chế, nguồn lực đầu tư, hạ tầng số, thị trường bản quyền, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Cục trưởng Cục bản quyền tác giả (Bộ VH-TT-DL) Lê Minh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thảo nhận được 73 bài tham luận và nhiều ý kiến đóng góp, tập trung trao đổi về các giải pháp xây dựng hạ tầng văn hóa số, phát triển nền tảng phân phối nội dung số, số hóa di sản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới nhằm tạo động lực phát triển cho công nghiệp văn hóa Việt Nam; tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu và các chủ thể sáng tạo; hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số; đổi mới đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật: Chuyển từ quản lý sang quản trị…

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ và trao đổi về những định hướng và giải pháp để đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực VHNT. Ảnh: THÚY BÌNH

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, TS Nguyễn Anh Vũ báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: THÚY BÌNH

Ban tổ chức cũng tổ chức hai phiên thảo luận chuyên sâu Khơi thông nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa và Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chuyên gia: PGS-TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch; PGS-TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa; TS Nguyễn Huy Quang, Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM; đạo diễn - nhà biên kịch – nhà sản xuất phim Nguyễn Quang Dũng…

Phiên thảo luận "Bứt phá để phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số". Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH