Cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim biến chứng ngừng tim

Ngày 23-1, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, vừa cấp cứu thành công cho người bệnh T.Đ.T. (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp ác tính, ngừng tim nhiều lần nhờ kỹ thuật hồi sinh tim phổi có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (E-CPR/ECMO).

Các bác sĩ can thiệp đặt ECMO cho người bệnh

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, nhợt nhạt. Điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh nhồi máu cơ tim thành sau dưới, trong giờ thứ 3. Đây là nhóm bệnh nhân nguy cơ rất cao, dễ diễn tiến rối loạn nhịp tim ác tính hoặc ngừng tim do tổn thương hệ thống dẫn truyền.

Khai thác bệnh sử, triệu chứng khởi phát đã khoảng 2 giờ, bệnh nhân phải di chuyển quãng đường xa từ tuyến huyện lên tuyến trên, tình trạng đau ngực nhiều, kích thích và gắng sức làm gia tăng nguy cơ trụy tim mạch. Ngay lập tức, ekip cấp cứu đã tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao: ép tim ngoài lồng ngực, khử rung, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo và sử dụng thuốc vận mạch.

Trước diễn biến nguy kịch, nguy cơ tử vong cận kề, các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc đã thống nhất quyết định triển khai hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) theo chiến lược E-CPR.

Đây là kỹ thuật thay thế tạm thời chức năng tim và phổi bằng hệ thống tuần hoàn nhân tạo ngoài cơ thể, đóng vai trò “cầu nối sự sống” cho bệnh nhân trong giai đoạn nguy kịch. Sau khoảng 30 phút, bệnh nhân được kết nối ECMO thành công, chức năng tuần hoàn và hô hấp được đảm bảo ổn định, tạo điều kiện an toàn để chuyển người bệnh lên phòng Can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp mạch vành ghi nhận tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành phải. Các bác sĩ đã can thiệp tái thông mạch vành và đặt stent thành công. Sau một tuần điều trị và theo dõi, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

