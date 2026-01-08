Cứu sống người bệnh vỡ xoang động mạch chủ hiếm gặp

Ngày 8-1, Bệnh viện Quốc tế City cho biết vừa can thiệp thành công ca bệnh vỡ xoang Valsalva (xoang động mạch chủ) diễn tiến nhanh và tiềm ẩn nguy cơ suy tim, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật

Người bệnh là nữ, 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở kéo dài.

Ngay khi tiếp nhận, người bệnh được chỉ định siêu âm tim khẩn, qua đó nhanh chóng phát hiện một tổn thương tim mạch nghiêm trọng: vỡ xoang Valsalva vào buồng nhĩ phải - một bệnh lý tim mạch rất hiếm gặp, chỉ chiếm 0,09% dân số.

Theo BS-CK1 Lê Văn Tuyến, Bệnh viện Quốc tế City, xoang Valsalva là một cấu trúc giải phẫu thuộc động mạch chủ, nằm ngay phía trên các lá van động mạch chủ. Khi xoang này bị vỡ, đặc biệt là vỡ thông vào buồng nhĩ phải, sẽ tạo ra luồng thông lớn từ động mạch chủ sang tim phải.

Luồng thông bất thường này khiến lượng máu áp lực cao từ động mạch chủ đổ liên tục vào tim phải, gây quá tải thể tích nghiêm trọng, từ đó nhanh chóng dẫn đến suy tim. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra các triệu chứng đau ngực, khó thở dữ dội, đặc biệt rõ rệt khi người bệnh có hoạt động hoặc gắng sức, dù rất nhẹ.

“Vỡ xoang Valsalva là một bệnh lý rất hiếm gặp, nhưng khi đã vỡ thì có thể diễn tiến đến tình trạng tăng áp phổi, suy tim. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể suy tim nặng trong thời gian ngắn”, BS-CK1 Lê Văn Tuyến thông tin.

Thông thường, vỡ xoang Valsalva có thể được điều trị bằng phẫu thuật hoặc can thiệp qua da. Tuy nhiên, nhờ giải phẫu phù hợp và kết quả đánh giá chính xác từ các phương tiện chẩn đoán hiện đại, các bác sĩ tim mạch đã quyết định lựa chọn phương pháp can thiệp qua da – một hướng tiếp cận ít xâm lấn.

Thông qua đường động mạch và tĩnh mạch vùng đùi, ekip can thiệp đưa các ống thông chuyên dụng tiếp cận chính xác vị trí lỗ vỡ. Tại đây, thiết bị bít được triển khai để đóng kín hoàn toàn luồng thông bất thường từ xoang Valsalva vào buồng nhĩ phải, đồng thời không làm tổn thương van động mạch chủ và không ảnh hưởng đến hệ thống động mạch vành.

Sau can thiệp, người bệnh cải thiện triệu chứng rõ rệt, gần như không còn cảm giác đau ngực và khó thở, tự đi lại, sinh hoạt bình thường ngay trong ngày, không cần trải qua quá trình hồi sức kéo dài như phẫu thuật tim hở. Hiện người bệnh ổn định hoàn toàn và được xuất viện.

THÀNH SƠN