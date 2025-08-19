Cắt bỏ khối u khổng lồ “ôm trọn” khí quản, giải phóng đường thở cho cụ ông 75 tuổi

Chỉ cần chậm trễ vài ngày, khối u ác trung thất kích thước gần 11cm có thể bịt kín hoàn toàn đường thở. Cụ ông K.L. (75 tuổi, Campuchia) đã giành lại sự sống trong gang tấc nhờ ca phẫu thuật chẻ bán phần xương ức thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Người bệnh cho biết, trước đó ông chỉ cảm thấy khó thở từng cơn nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, kết quả chụp CT cho thấy một khối u khổng lồ với kích thước gần 11cm, lan từ cổ xuống ngực, chèn ép nghiêm trọng khí quản, xâm lấn toàn bộ tuyến giáp và dính sát các mạch máu lớn. Chiều rộng nhất của đoạn khí quản hẹp chỉ còn khoảng 4,35 mm. Đây là tình trạng hẹp khí quản ở mức nặng và rất khó để kiểm soát đường thở. Kết quả kiểm tra hình ảnh còn cho thấy nhiều tổn thương rải rác ở phối, đặt nghi vấn ung thư đã lan rộng.

Việc điều trị càng thêm nan giải khi người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp: bệnh mạch vành ba nhánh (đã đặt stent), suy giáp và tăng huyết áp.

PGS-TS-BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết: “Đây là ca bệnh cực kỳ phức tạp. Khối u bao quanh và xâm lấn, bóp chặt khí quản gây hẹp nặng, lan rộng đến vùng trung thất trước – trên, xâm lấn các nhánh động mạch trên quai, tĩnh mạch vô danh và tĩnh mạch chủ trên, đe dọa tính mạng người bệnh. Do đó, phẫu thuật cần được khẩn trương tiến hành để loại bỏ khối u và tái tạo đường thở cho người bệnh”.

Trước ca mổ sinh tử, cuộc hội chẩn toàn viện diễn ra nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Trước tình huống hiếm gặp và đầy thách thức, khi khối u nằm ở vị trí “hiểm” trong lồng ngực, ê-kíp điều trị buộc phải hành động ngay. Cuộc hội chẩn khẩn cấp toàn viện đã được diễn ra nhằm đánh giá toàn diện phương án điều trị và xây dựng kế hoạch ứng phó cho mọi tình huống có thể xảy ra.

ThS-BS-CKII Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ: “Chúng tôi đã giải thích kỹ về tính phức tạp và nguy cơ của phẫu thuật cho người bệnh và thân nhân. Trước sự mong muốn tha thiết được phẫu thuật của người bệnh và gia đình, chúng tôi quyết định chuẩn bị mọi khâu thật kỹ lưỡng và chu đáo, đưa ra mọi tình huống dự phòng. Tất cả dốc hết sức mình để phẫu thuật thành công cứu người bệnh”.

Khối u “tử thần” vừa được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, một phần mô u được cắt gọn bằng dao siêu âm và gửi đi sinh thiết. Kết quả trả về cho thấy đây là ung thư ác tính.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ toàn bộ khối u trung thất và tuyến giáp để bảo tồn các mạch máu lớn. Quá trình cầm máu được kiểm soát chặt chẽ trước khi đóng xương ức bằng chỉ thép. Toàn bộ ca phẫu thuật kéo dài suốt 3 giờ, nhưng lượng máu mất đi chỉ khoảng 450ml – đây là một con số đáng kinh ngạc đối với một ca mổ phức tạp như thế này.

Nhận định thêm về yếu tố thành công của ca phẫu thuật này, BS-CKII Vũ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Chuyên môn, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết: “Chúng tôi đã tiên lượng trước nguy cơ và chuẩn bị nhiều phương án dự phòng. Điểm thuận lợi là phần nhu mô khí quản còn lại mềm mại, cho phép chúng tôi áp dụng kỹ thuật đặt ống nội khí quản theo cách tăng dần kích thước – từ ống rất nhỏ khoảng 4,5 mm rồi mới mở rộng dần lên đến 7 mm. Nhờ vậy, ê-kíp đã kiểm soát đường thở thành công, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh trong suốt ca mổ”.

Phổi của người bệnh thông thoáng hơn sau phẫu thuật (Ảnhr: BVCC)

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển về theo dõi tại khoa Ngoại lồng ngực mà không cần điều trị thêm tại khoa Hồi sức tích cực. Và chỉ vài ngày sau đó, người bệnh đã có thể hít thở sâu một cách nhẹ nhàng, ăn uống và sinh hoạt gần bình thường.

Được xem là ca bệnh phức tạp và thách thức lớn, cuộc phẫu thuật không chỉ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao mà còn cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Thành công này không chỉ cứu sống người bệnh, mà còn một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng xử trí những ca bệnh hiếm gặp, phức tạp và cam kết “Tất cả vì người bệnh” của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.