Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận cáo trạng truy tố "đúng người, đúng tội"

Chiều 20-5, tiếp tục phiên xét xử 10 bị cáo liên quan tới sai phạm tại dự án xây dựng các cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, hội đồng xét xử (HĐXX) đã tiến hành thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong phần thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, đồng thời cũng thừa nhận về các hành vi mà bản cáo trạng đưa ra.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 dự án trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 803 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định là "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa xét xử sai phạm tại dự án xây dựng các cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: GIA KHÁNH

Khai tại phiên tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, với vai trò là người đứng đầu ngành y tế thời điểm đó và chịu trách nhiệm chung trong điều hành, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, bị cáo thừa nhận đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để có thể sớm phát hiện những sai phạm.

Bên cạnh đó, cựu Bộ trưởng cũng thừa nhận đã ký tất cả những tờ trình và quyết định phê duyệt chủ trương, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn…

“Tôi thấy trách nhiệm rất to lớn, rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu vì chứng kiến các công trình bị kéo dài và người dân không được sử dụng dịch vụ”, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, 2 dự án trên được triển khai với kỳ vọng đưa bệnh viện đạt ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực; đặt mục tiêu hoàn thành trong 3 năm (2014-2017); được đầu tư với quy mô lớn nhất trên diện tích xây dựng lớn nhất từ trước tới nay mà ngành y tế đảm nhận.

“Toàn thể anh em lúc bấy giờ có một mơ ước là để lại sản phẩm "để đời", để người dân không phải đi ra nước ngoài chữa bệnh. Với yêu cầu kỹ thuật và áp lực như vậy, chúng tôi cũng không ngờ là lại có ngày ngồi đây như hôm nay”, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến khai.

Bị cáo cho biết thêm, do kỳ vọng nên khi nào gặp cấp dưới, bị cáo cũng nhắc phải đáp ứng thời hạn mà Thủ tướng đã phê duyệt và phải để lại sản phẩm tốt nhất, hiện đại nhất. Do đó, từ kỳ vọng, bị cáo luôn có áp lực lên Ban Quản lý xây dựng y tế trọng điểm về thời gian.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Cũng theo lời khai của bị cáo, năm 2014 bị cáo ký phê duyệt triển khai dự án thì hơn 1 năm sau, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và cấp dưới có hẹn lên phòng Bộ trưởng để báo cáo công việc. Sau khi ra về, bị cáo Thắng có để lại 1 túi quà, sau này mới biết túi quà có 2 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo nhiều lần nhận quà từ bị cáo Thắng, tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến khai, vào một buổi tối năm 2018, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) có đến nhà thăm và báo cáo công việc. Sau khi về, Tuấn có tặng túi quà. “Thực sự tôi không nhớ anh Tuấn có để lại một chai rượu có vỏ màu xanh. Sau này, anh em khai và tôi cũng nghĩ chắc anh em khai đúng về việc tôi có nhận 5 tỷ đồng từ anh Tuấn”, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận và bày tỏ sự hối hận khi đã nhận tiền của cấp dưới mặc dù không thỏa thuận, không biết nguồn tiền từ đâu.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thừa nhận "kiến thức xây dựng gần như không có" và bày tỏ "xin chịu trách nhiệm là người đứng đầu” về những sai phạm đã nêu trong cáo trạng.

ĐỖ TRUNG