Khánh Hòa: Bắt đối tượng liên quan vụ một phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã bắt giữ Lê Dương Nghĩa (34 tuổi, trú phường Nam Nha Trang) để điều tra về hành vi “giết người”, liên quan vụ một phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Ba Ngòi.

Trước đó, chiều 14-5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của chủ nhà nghỉ K.V (tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi) về việc phát hiện một phụ nữ tử vong trong phòng nghỉ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà T. (55 tuổi, trú xã Cam Lâm). Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Lê Dương Nghĩa là nghi can liên quan đến vụ án và tổ chức truy xét.

Đến khoảng 10 giờ ngày 20-5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nghĩa khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Tây Nha Trang.

Lê Dương Nghĩa tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận vào ngày 13-5 đã dùng dao đâm bà T. tử vong tại nhà nghỉ. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

HIẾU GIANG

