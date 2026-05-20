Báo trước có đoàn đến kiểm tra, trạm trưởng kiểm lâm bị khởi tố

Liên quan vụ nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép, Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam 2 người, trong đó có trạm trưởng kiểm lâm.

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lời (48 tuổi, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu) và Trương Thị Kim Hà (48 tuổi, chủ hộ kinh doanh ở phường Tam Thắng, TPHCM), để điều tra hành vi môi giới hối lộ và đưa hối lộ liên quan hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Bà Trương Thị Kim Hà và ông Nguyễn Văn Lời. Ảnh: CACC

Theo đó, ngày 7-5, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh do bà Hà làm chủ.

Tuy nhiên, do được báo trước kế hoạch kiểm tra, bà Hà đã nhanh chóng di chuyển nhiều động vật hoang dã sang kho hàng cách cơ sở khoảng 20m nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 433 cá thể động vật hoang dã, gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc. Trong số này, có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB, số còn lại là động vật hoang dã thông thường.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Lời là thành viên tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã báo trước thông tin cho chủ cơ sở nhằm né tránh việc kiểm tra, xử lý.

Cơ sở nuôi chim hoang dã của bà Trương Thị Kim Hà

Ngoài ra, bà Hà được cho là đã liên hệ mua bảng kê lâm sản qua mạng xã hội để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật nuôi nhốt trái phép, đồng thời nhờ Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã. Trong quá trình này, bà nhiều lần đưa tiền cho Lời để được hỗ trợ.

Toàn bộ số động vật hoang dã đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM cứu hộ theo quy định.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.

TRÚC GIANG