Cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-04V TPHCM lãnh 7 năm tù

Chiều 13-1, TAND TPHCM tuyên án 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V (trung tâm), TPHCM.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: B.A.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu giám đốc trung tâm), Chu Đình Hiệp (cựu phó giám đốc trung tâm) cùng mức án 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ". 13 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng đến 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị tuyên phạt 7 năm tù về các tội "Nhận hối lộ" và "đưa hối lộ". 48 bị cáo còn lại bị tuyên phạt tiền 50 triệu đồng đến 6 năm tù về tội "đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, để đảm bảo tăng thu nhập và có chi phí tiếp khách, chi phí cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cựu giám đốc trung tâm Nguyễn Xuân Hải đã có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm, môi giới để bỏ qua lỗi của phương tiện đến kiểm định...

Các phương tiện do đăng kiểm viên và môi giới đưa vào kiểm định sẽ được nhân viên trung tâm đánh dấu ký hiệu vào phiếu kiểm định. Đăng kiểm viên nhận tiền trực tiếp sẽ có giá 300.000 đồng/xe rơ mooc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Thông qua môi giới, đăng kiểm viên sẽ nhận 200.000/xe rơ mooc, 300.000 đồng/xe đầu kéo, 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Đối với số tiền hàng tuần các trưởng chuyền đưa cho bị cáo Nguyễn Xuân Hải để sử dụng vào mục đích ngoại giao thì ông Hải đưa cho ông Trần Kỳ Hình (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm) và ông Đặng Việt Hà khi ra Hà Nội công tác hoặc khi hai ông này vào TPHCM.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải và Chu Đình Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền đăng kiểm viên nhận tại trung tâm là 6,3 tỷ đồng. Mỗi bị cáo đã hưởng lợi số tiền 570 triệu đồng.

HĐXX nhận định, trong vụ án có 2 bị cáo đang bị truy nã. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, nên việc xét xử vắng mặt các bị cáo này là có căn cứ và phù hợp với quy định pháp luật.

Hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng tới trật tự xã hội, phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên nên cần xử lý nghiêm.

CẨM NƯƠNG - BÌNH AN