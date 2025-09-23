Trung tâm đăng kiểm Tây Ninh cảnh báo lừa đảo đổi Giấy chứng nhận kiểm định xe

Ngày 23-9, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-01S (tỉnh Tây Ninh) cho biết, trung tâm vừa thông báo đến các chủ phương tiện về thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc đổi tem và giấy chứng nhận kiểm định.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đổi tem kiểm định giả mạo

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, thời gian gần đây, nhiều chủ phương tiện phản ánh có nhận cuộc điện thoại gọi xưng hô là nhân viên đăng kiểm, yêu cầu chủ xe mang phương tiện đến trung tâm để đổi tem và giấy chứng nhận kiểm định. Bên cạnh đó, người gọi còn đề nghị chủ xe chuyển tiền hoặc nộp phí từ xa…

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S khẳng định đây hoàn toàn là hành vi giả mạo. Trung tâm không cử nhân viên liên hệ chủ xe để yêu cầu đổi tem hay giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời không thu phí, chuyển tiền qua điện thoại.

Ông Nguyễn Văn Phúc khuyến cáo các chủ xe cảnh giác những cuộc gọi lạ liên quan đến nội dung nêu trên, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không làm theo hướng dẫn từ những cuộc gọi đáng ngờ.

Khi có yêu cầu, xác minh thông tin hoặc cần giải đáp thắc mắc, chủ xe hãy gọi theo số điện thoại 02723.821496 để Trung tâm hỗ trợ.

NGỌC PHÚC