Cứu hộ tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về đất liền an toàn

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 11-3, tàu QNg-90459 TS cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi đã được tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cứu hộ lai dắt vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

Ông Ngô Văn Cần (trú xã Bình Sơn, Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg-90459 TS cho biết, tàu cá của ông cùng 36 ngư dân vừa được tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cứu hộ lai dắt vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

"Khi về đến bờ an toàn, tôi và các ngư dân rất vui. Cảm ơn các cơ quan chức năng cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ, đưa chúng tôi vào bờ. Nếu để lâu không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi trên biển, gió bắt đầu lớn dần", ông Cần nói.

Tàu QNg-90459 TS đã vào bờ an toàn

Như Báo SGGP đã đưa tin, tàu cá QNg-90459 TS hành nghề câu mực. Ngày 6-3, khi đang hoạt động trên biển, tàu gặp sự cố hỏng máy. Sau khi khắc phục tạm thời, các ngư dân điều khiển tàu quay vào bờ.

Ngày 9-3, khi tàu cá trên di chuyển đến tọa độ 13,01 độ vĩ Bắc - 109,56 độ kinh Đông, cách cửa biển Vũng Rô, tỉnh Đắk Lắk khoảng 30 hải lý thì bị hỏng máy chính. Tại vị trí có gió mạnh, tàu thả trôi theo hướng Nam.

Tiếp nhận thông tin, vào lúc 16 giờ 40 ngày 10-3, tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xuất phát từ đảo Hòn Tre (Khánh Hòa) để cứu nạn tàu cá QNg-90459 TS.

Tàu QNg-90459 TS được tàu HQ 950 cứu và lai dắt vào bờ an toàn

Thời điểm nhận thông tin, tàu cá QNg-90459 TS đang cách đảo Hòn Tre khoảng 28 hải lý về hướng Đông Nam, cách mũi Cam Linh (Khánh Hòa) khoảng 26 hải lý về hướng Đông Bắc. Do không thể khắc phục sự cố máy móc, tàu cá phải thả trôi tự do trên biển với tốc độ khoảng 2,5 hải lý/giờ.

Tàu HQ 950 đã liên lạc được với tàu cá QNg-90459 TS qua kênh MF/HF tần số 7.903 kHz để nắm tình hình, hướng dẫn các ngư dân thực hiện biện pháp an toàn và thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

