Cử tri xã Phước Hải kiến nghị nâng cao chất lượng môi trường, đô thị

Sáng 11-3, tại xã Phước Hải (TPHCM) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại xã Phước Hải

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng những người ứng cử sau khi trúng cử sẽ quan tâm thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cử tri Võ Ngọc Hưởng và Trần Thị Yến kiến nghị những người ứng cử quan tâm vấn đề phát triển hệ thống giao thông công cộng, nhất là các tuyến metro và xe buýt chất lượng cao để tạo thêm lựa chọn đi lại thuận tiện cho người dân.

Theo các cử tri, thành phố cần có giải pháp đồng bộ về quy hoạch giao thông, tổ chức giao thông hợp lý, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm nhằm giảm áp lực giao thông cho đô thị.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri Lê Hữu Thế đề nghị thành phố quan tâm hơn đến các giải pháp bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân, như quản lý rác thải hiệu quả, khuyến khích phân loại rác tại nguồn, tăng cường mảng xanh đô thị. Bên cạnh đó, cần đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, triển khai các giải pháp chống ngập bền vững và tăng cường quản lý an toàn thực phẩm để bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc trao đổi với cử tri

Thay mặt những người ứng cử, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM ghi nhận và trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phước Hải.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc cho biết, dù kết quả bầu cử ra sao, những người ứng cử vẫn sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến cử tri gửi gắm để đề xuất đến các sở, ngành và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình xử lý nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Long; Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Dương Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Người ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 13 gồm các ông, bà: Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo; Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Ông Lâm Tuấn Tú, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu; Ông Nguyễn Thành Vân, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

NGUYỄN NAM