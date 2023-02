Qua thăm khám và xử trí cấp cứu ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc do túi phình lớn động mạch chủ bụng dọa vỡ, nguy cơ vỡ cao.

Chiều 17-2, tại bệnh viện Trung ương Huế, sức khỏe bà Nguyễn Thị M. (79 tuổi, trú Cam Lộ, Quảng Trị) dần ổn định sau khi được các bác sĩ can thiệp đặt stentgraft cấp cứu thành công.

Bệnh nhân Nguyễn Thị M. có tiền sử tăng huyết áp, vào viện sáng 16-2 trong tình trạng đau bụng dữ dội, trụy tim mạch kèm khối phình lớn ở bụng, đập theo nhịp tim, tiên lượng nguy kịch nếu không xử trí kịp thời.

Qua thăm khám và xử trí cấp cứu ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc do túi phình lớn động mạch chủ bụng dọa vỡ, nguy cơ vỡ cao. Sau đó, bệnh nhân được siêu âm bụng và chụp CT xác định túi phình rất lớn, động mạch chủ bụng dọa vỡ.

Các bác sĩ cấp cứu tim mạch can thiệp và hồi sức tim mạch của Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp xử trí cấp cứu ổn định tình trạng huyết động. Ngay lập tức, tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển tới trung tâm can thiệp tim mạch để tiến hành can thiệp cấp cứu thành công đặt stentraft động mạch chủ bụng bít hoàn toàn túi phình lớn động mạch chủ bụng.

Giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện trung ương Huế cho biết, việc phối hợp và cấp cứu kịp thời các trường hợp bệnh tim mạch phức tạp và nguy kịch là công tác quan trọng và hoàn chỉnh của một trung tâm tim mạch hoàn chỉnh. Bệnh lý động mạch chủ là rất phức tạp và nguy cơ tử vong rất lớn, để cứu chữa được kip thời không chỉ đảm bảo cả về vật tư trang thiết bị y tế thiết yếu như stentgraft mà còn phải có đầy đủ cả ekip can thiệp và hồi sức tim mạch giỏi.