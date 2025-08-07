Bệnh viện Nhân dân 115 lần đầu tán sỏi túi mật xuyên gan qua da

Ngày 7-8, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết vừa thực hiện thành công ca tán sỏi túi mật xuyên gan qua da đầu tiên – một kỹ thuật hiện đại giúp điều trị sỏi mật hiệu quả mà không cần phẫu thuật cắt túi mật.

Bác sĩ đang tán sỏi túi mật xuyên gan qua da cho người bệnh

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tắc mật do sỏi nằm ở vùng cổ túi mật, chèn ép ống gan chung và ống mật chủ. Đây là biến chứng nguy hiểm, nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng đường mật, viêm tụy cấp hoặc suy gan. Với các trường hợp như vậy, phương pháp điều trị phổ biến hiện nay vẫn là phẫu thuật cắt túi mật (mổ hở hoặc mổ nội soi).

Tuy nhiên, do người bệnh có nhiều bệnh lý nền và thể trạng yếu, phẫu thuật trở nên quá rủi ro. Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp đã lựa chọn kỹ thuật tán sỏi túi mật xuyên gan qua da – một phương pháp ít xâm lấn, được thực hiện qua đường da, sử dụng thiết bị chuyên dụng đi xuyên qua gan để tiếp cận túi mật và tán sỏi.

Toàn bộ quá trình can thiệp được hướng dẫn bằng hình ảnh (siêu âm, C-Arm, DSA...) nhằm đảm bảo độ chính xác và an toàn. Ưu điểm của kỹ thuật này là không cần gây mê toàn thân, ít đau, thời gian hồi phục nhanh, giúp người bệnh giữ lại được túi mật – cơ quan vẫn còn chức năng tiêu hóa.

Sau can thiệp, người bệnh phục hồi tốt và được xuất viện chỉ sau 1 ngày – điều rất hiếm gặp trong các trường hợp tắc mật do sỏi trước đây.

Cấp cứu thành công ca vỡ u quái buồng trứng nguy hiểm Cùng ngày, Bệnh viện Nhân dân 115 cũng cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân N.T.K.C. (47 tuổi, ngụ Long An) bị vỡ u quái buồng trứng kèm viêm phúc mạc – một biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết. Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng trướng, sốt nhẹ và mệt mỏi toàn thân. Hình ảnh học cho thấy khối u buồng trứng phải có kích thước khoảng 15cm đã vỡ, dịch mủ trong ổ bụng lẫn tóc, răng – đặc trưng của u quái. Ngoài ra, bác sĩ còn phát hiện thêm một khối u khác ở buồng trứng trái (kích thước 7cm). Khối u buồng trứng chứa tóc và răng trong ổ bụng người bệnh. Ê-kíp phẫu thuật đã cắt bỏ buồng trứng phải cùng khối u vỡ, đồng thời bóc tách và bảo tồn buồng trứng trái nhằm giữ lại chức năng sinh sản cho người bệnh. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện sau 5 ngày.

THÀNH SƠN