Y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Một ca can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Bình Chánh

Phát biểu tại hội nghị, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tuyến y tế cơ sở có vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bởi, y tế cơ sở triển khai dịch vụ thiết yếu trong khám chữa bệnh ban đầu; tổ chức khám sức khỏe sàng lọc phát hiện sớm; các trung tâm y tế, trạm y tế triển khai các chương trình sức khỏe trong cộng đồng để giảm các yếu tố nguy cơ phòng bệnh không lây nhiễm, phòng chống dịch bệnh; Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh là đầu mối quản lý chỉ đạo quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm tại các tuyến y tế cơ sở và cộng đồng.

Sau sáp nhập, TPHCM sẽ có 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế, 168 trạm y tế, 296 điểm y tế, 11 trung tâm không giường bệnh, 110 trung tâm bảo trợ xã hội và hơn 30.000 hệ thống phòng khám, nhà thuốc tư. “Các bệnh viện đa khoa khu vực (bệnh viện quận huyện trước đây) sẽ có vai trò hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở; tiếp nhận các trường hợp quá khả năng điều trị từ tuyến y tế cơ sở và chuyển bệnh nhân đã ổn định trở về tuyến y tế cơ sở để quản lý điều trị”, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu thông tin.

Theo ThS-BS-CK2 Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện Bình Chánh, năm nay, hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là ở tuyến địa phương và có sự tham dự và báo cáo của nhiều chuyên gia từ các lĩnh vực như: tim mạch, hô hấp, nội tiết, tạo hình thẩm mỹ và răng hàm mặt…

ThS-BS-CK2 Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện Bình Chánh (giữa) phát biểu tại hội nghị

Đây là cơ hội để các y bác sĩ tại bệnh viện và các đơn vị bạn trao đổi chuyên môn, tiếp cận những định hướng mới, cập nhật kiến thức y khoa mới, chia sẻ các thành tựu khoa học, các công trình nghiên cứu và những kinh nghiệm thực tế trong công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân hướng về cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã chia sẻ về việc cập nhật phác đồ điều trị mới, như hướng dẫn điều trị hội chứng động mạch vành cấp theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và Hội Tim mạch Hoa Kỳ (ACC) năm 2025 - vai trò của bác sĩ từ tuyến cơ sở; thảo luận về chuyển đổi số trong hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu và ứng dụng công nghệ Telemedicine để khám chữa bệnh, tư vấn từ xa cho người dân, giúp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Hội nghị cũng đề cập đến việc dự phòng sớm các vấn đề sức khỏe khác trong vai trò của tuyến y tế cơ sở như quản lý và chăm sóc vết thương mãn tính thường gặp, chăm sóc răng miệng đến năm 2030, vai trò của các phòng khám đa khoa vệ tinh trong hệ thống y tế địa phương.

THÀNH SƠN