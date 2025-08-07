TPHCM: Kho máu dự trữ cạn dần, ngành y tế họp khẩn tìm nguồn cung

Ngày 7-8, Sở Y tế TPHCM cho biết, kho máu dự trữ của thành phố đang giảm dần do sụt giảm lượng máu hiến, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh trên địa bàn.

Hiến máu tình nguyện

Theo số liệu thống kê tiếp nhận - cấp phát máu trong tháng 7-2025, lịch tiếp nhận dự kiến là 27.560 túi, tuy nhiên thực tế tiếp nhận là 25.034 túi, giảm 2.526 túi so với kế hoạch, trong khi lượng máu cấp phát ra là 27.607 túi. Hệ quả là kho dự trữ máu của thành phố đang giảm dần từ 9.427 túi (vào 1-7) xuống còn 6.713 túi (vào ngày 31-7).

Trước thực trạng đó, Sở Y tế TPHCM đã chủ trì cuộc họp khẩn với sự tham gia của Trung tâm Truyền máu - huyết học (Bệnh viện Chợ Rẫy), Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Hội Chữ thập đỏ TPHCM nhằm đánh giá tình hình tiếp nhận, cung ứng máu trong giai đoạn chuyển tiếp (hệ thống y tế tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu trước đây sáp nhập vào hệ thống y tế TPHCM) và thảo luận thống nhất phương án phối hợp đảm bảo nguồn máu phục vụ cho các cơ sở điều trị đến hết năm 2025.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, UBND TPHCM đã chấp thuận phương án Trung tâm truyền máu thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục đảm nhiệm vai trò đầu mối cung ứng máu và các chế phẩm máu cho khu vực 2 và khu vực 3 (địa bàn Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây) đến hết ngày 31-12 theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Đồng thời giao Sở Y tế tổ chức điều phối, phối hợp các hoạt động tiếp nhận, phân phối máu phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng vận hành của các đơn vị. UBND TPHCM cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả công tác vận động hiến máu tình nguyện, kiện toàn Ban Chỉ đạo tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TPHCM để duy trì lịch hiến máu tự nguyện và tiếp nhận máu ổn định, không để gián đoạn trong giai đoạn sắp xếp lại hệ thống.

