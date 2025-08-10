Bộ Y tế khuyến cáo khẩn biện pháp giám sát, phòng chống bệnh Chikungunya

Bộ Y tế vừa có khuyến cáo khẩn và chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh Chikungunya, khi dịch bệnh này đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực.

Muỗi Aedes albopictus là véc tơ truyền bệnh Chikungunya, bệnh sốt xuất huyết và Zika

Theo đó, từ ngày 22-7 tới nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã có cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương.

Các đợt bùng phát này hiện đã lan sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á và châu Âu.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc bệnh Chikungunya trong nửa đầu năm 2025. Đây là đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

Singapore cũng có báo cáo ghi nhận 17 ca mắc Chikungunya, nhiều hơn 8 ca cùng kỳ năm 2024, trong đó có ít nhất 13 trường hợp từng đi tới những vùng đang bùng phát dịch ở nước ngoài.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya trong cộng đồng, nhưng theo Bộ Y tế, do muỗi Aedes albopictus (véc tơ truyền bệnh) đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè với nhiều khách du lịch đi và đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nguy cơ bệnh Chikungunya xâm nhập vào nước ta.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chức năng và địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cộng đồng, các điểm du lịch và các cơ sở y tế, đặc biệt đối với các trường hợp nhập cảnh từ vùng có dịch, để kịp thời phát hiện sớm, triển khai biện pháp phòng chống hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia chống dịch nhằm giảm dụng cụ chứa nước không cần thiết, lật úp, thu gom loại bỏ dụng cụ phế thải quanh nhà.

Các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur, bệnh viện tuyến Trung ương phối hợp tỉnh, thành tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Chikungunya trên địa bàn phụ trách, nhất là với các tỉnh có biên giới giáp với vùng đang ghi nhận ca bệnh gia tăng tại Trung Quốc.

Cùng với đó, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương trong giám sát, điều trị bệnh nhân, giám sát véc tơ, xử lý triệt để ổ dịch và tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các điểm nóng, nguy cơ bùng phát dịch.

Vệ sinh môi trường để phòng ngừa dịch bệnh lây lan

Bộ Y tế đồng thời khuyến cáo người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh Chikungunya cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như sốt cao đột ngột, đau khớp, nổi ban…) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Các hộ gia đình, khu dân cư cần thực hiện tốt vệ sinh môi trường, hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy.

Bệnh Chikungunya do virus Chikungunya gây ra, lây truyền sang người qua muỗi Aedes albopictus, với các triệu chứng tương tự như bệnh sốt xuất huyết và Zika. Người mắc bệnh Chikungunya thường có triệu chứng sốt, đau khớp, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi phát ban và thường suy nhược cơ thể kéo dài.

NGUYỄN QUỐC