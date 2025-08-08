Thời tiết thất thường, cẩn trọng nguy cơ mắc bệnh

Nhiều ngày qua, người dân TPHCM đối mặt với không khí oi bức, nắng nóng vào ban ngày và dông gió khi chiều tối. Thời tiết thất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với trẻ em, người lớn tuổi và người có bệnh nền.

Ghi nhận sáng 7-8, tại Khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, hơn 170 trẻ đang được điều trị các bệnh lý hô hấp, chủ yếu là viêm tiểu phế quản cấp, viêm phổi, hen suyễn… Riêng tại phòng cấp cứu, nhân viên y tế đang chăm sóc cho khoảng 20 bệnh nhi, chủ yếu dưới 12 tháng tuổi. Nhiều trường hợp thở co rút, khò khè, cần hỗ trợ thở oxy qua gọng mũi, tập vật lý trị liệu để lấy đờm nhớt, giúp hô hấp dễ dàng hơn.

Sau nhiều ngày điều trị ở tuyến dưới, bé Trần Ngọc Nhã Uyên (2 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa dứt ho và khó thở. Qua thăm khám, bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi và đề nghị bé Nhã Uyên nhập viện điều trị viêm phổi.

Chị Nguyễn Tuyết Nhi, mẹ bệnh nhi, không khỏi lo lắng vì bệnh viêm phổi thường kéo dài, phải sử dụng nhiều kháng sinh. “Tôi cứ nghĩ khám ngoại trú rồi về nhà cho con uống thuốc là ổn. Nhập viện rồi mới thấy sao nhiều trẻ bị viêm phổi với hen suyễn quá. Thời tiết càng nắng nóng thì các con lại càng khó chịu và mệt mỏi hơn”, chị Nguyễn Tuyết Nhi chia sẻ.

Cũng tại thời điểm này, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đang điều trị cho 120 bệnh nhi tại khoa Hô hấp, còn Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có gần 60 trẻ nhập viện vì các bệnh lý tương tự, biểu hiện như ho, sổ mũi, khò khè, thở co rút ngực...

Một bé gái bị viêm phổi đang được thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, ngày 7-8

Theo BS-CKII Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, thời tiết bất thường và sự chênh lệch nhiệt độ sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ nhỏ, trong đó có nguy cơ mắc bệnh lý hô hấp. Nhóm tuổi càng nhỏ, nguy cơ mắc bệnh càng cao và dễ biến chứng, nhất là khi trẻ có bệnh nền. Thời điểm hiện tại, dù chưa ghi nhận sự tăng cao bất thường ở bệnh hô hấp nhưng bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần có biện pháp phòng ngừa, tránh tình trạng bệnh nặng mới đưa con đi khám.

Do bệnh rải rác quanh năm, phụ huynh nên duy trì các biện pháp phòng bệnh cho trẻ như: giữ môi trường sống vệ sinh và sạch sẽ; bổ sung đủ lượng nước trong ngày; tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá; đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi đến nơi đông người; duy trì nhiệt độ máy lạnh ở 25-26oC. Trẻ cần được thăm khám với bác sĩ chuyên khoa nếu có biểu hiện như ho, sốt, sổ mũi, hắt hơi. Dự báo khoảng một tháng tới, khi năm học mới bắt đầu, cao điểm bệnh hô hấp trẻ em có thể xuất hiện và kéo dài đến tháng 12.

BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM, nhận định, thời tiết ban ngày nắng nóng nhưng cuối ngày mưa có thể dẫn đến nhiễm trùng hệ hô hấp. Nhiệt độ cao cũng gây lo ngại về nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ và suy hô hấp ở người già và những người có bệnh nền.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài; không hoạt động thể lực quá mức khi nắng nóng; uống nhiều nước, không để cơ thể trong tình trạng thiếu nước. Bên cạnh đó, người bệnh cần kiểm soát chặt bệnh nền, đặc biệt là cao huyết áp, vì huyết áp có thể tăng rất cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

GIAO LINH