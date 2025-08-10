Đại hội thành lập Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam

Ngày 10-8, tại Hà Nội, Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập ngày 5-6-2025 theo Quyết định số 564/QĐ-BNV. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp với hội viên là các nhà quản lý, khoa học, chuyên gia, dược sĩ, bác sĩ, cán bộ y tế tự nguyện tham gia nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động nghề nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Đại diện Bộ Nội vụ trao quyết định thành lập Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam cho PGS-TS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, sự ra đời Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp phát triển lĩnh vực dược bệnh viện và dược lâm sàng ở nước ta. Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam sẽ là mái nhà chung cho tất cả những dược sĩ hoạt động trong lĩnh vực dược bệnh viện và dược lâm sàng, hỗ trợ nhau phát triển hoạt động nghề nghiệp, hợp tác với các thầy thuốc nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại đại hội

Tại đại hội lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam đã thông qua điều lệ hội, phương hướng hoạt động; bầu ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của hội. Trong đó, TS-DS Cao Hưng Thái, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, được bầu làm Chủ tịch Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam nhiệm kỳ I 2025-2030.

TS-DS Cao Hưng Thái

Nhân dịp này, Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam đã ký kết hợp tác với 14 đơn vị là những trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam.

KHÁNH NGUYỄN