Hai người trẻ "thập tử nhất sinh", máu cô đặc vì sốt xuất huyết

Hệ miễn dịch khỏe mạnh ở người trẻ tuổi có thể dẫn đến "cơn bão cytokine" khi mắc sốt xuất huyết, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngày 8-8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết vừa điều trị thành công hai bệnh nhân trẻ tuổi nguy kịch vì sốt xuất huyết, suy đa tạng,

Trường hợp thứ nhất là chị M.T.N.Q (33 tuổi, công nhân), cấp cứu sau hai ngày sốt cao, đau cơ, buồn nôn, đau bụng âm ỉ.

Thời điểm nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc sốt xuất huyết nặng, tổn thương gan thận. Tình trạng thoát huyết tương khiến máu cô đặc, huyết áp tụt kèm tràn dịch màng phổi, dẫn đến suy tuần hoàn và suy hô hấp cấp. Lúc này, nguy cơ tử vong rất cao.

Ê-kíp khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực – Chống độc người lớn khẩn trương hồi sức cho người bệnh: thở máy xâm lấn, lọc máu liên tục, truyền dịch, truyền máu và các chế phẩm máu, sử dụng thuốc vận mạch và điều trị hỗ trợ các cơ quan đang suy yếu.

Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi nữ bệnh nhân gặp nhiều đợt nhiễm trùng dai dẳng, phải sử dụng những kháng sinh mạnh nhất.

Bệnh nhân M.T.N.Q. trong thời gian điều trị

Sau 3 tuần nỗ lực không ngừng, ê-kíp điều trị đã đưa người bệnh thoát cửa tử, nội tạng hồi phục và dần ổn định. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Nhiễm tiếp tục theo dõi và xuất viện sau đó.

Trường hợp thứ hai là chị H.T.M (21 tuổi), nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vì sốc sốt xuất huyết. Người bệnh thoát huyết tương ồ ạt kèm xuất huyết sau phúc mạc, rối loạn đông máu nặng, suy đa cơ quan.

Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian, vừa hồi sức chống sốc, vừa can thiệp thở máy, lọc máu liên tục, truyền khẩn cấp lượng rất lớn các chế phẩm máu để cứu người.

BS-CKII Trương Ngọc Trung, Trưởng khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc người lớn, nhận định, 2 bệnh nhân trẻ tuổi nhưng tình trạng bệnh rất nặng, thập tử nhất sinh.

Nguyên nhân, hệ miễn dịch quá mạnh mẽ có thể trở thành con dao hai lưỡi, gây ra “cơn bão cytokin” làm tổn thương thành mạch, dẫn đến thoát huyết tương, sốc, tổn thương các cơ quan.

Bệnh nhân H.T.M khi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM

Bên cạnh đó, giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, các biến chứng nguy hiểm nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, thời điểm này, người bệnh nhân thường hết sốt nên chủ quan, nguy kịch.

Vì thế, người dân không nên chủ quan với bệnh sốt xuất huyết. Khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết, người bệnh cần sớm đi khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Các dấu hiệu cảnh báo cần nhập viện ngay: mệt mỏi, li bì, vật vã; đau bụng; nôn ói nhiều; xuất huyết dưới bất kỳ hình thức nào (chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi tiêu phân đen)

Lưu ý, tuyệt đối không tự ý đi truyền dịch vì có thể làm tình trạng bệnh phức tạp hơn.

Biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết hiệu quả nhất là phòng ngừa muỗi đốt, diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn dẹp nơi ở thông thoáng và tiêm vaccin ngừa sốt xuất huyết.

GIAO LINH