Muỗi truyền bệnh Chikungunya khá phổ biến ở nước ta

Ngày 9-8, phản ứng trước việc số người nhiễm virus Chikungunya đang tăng nhanh tại một số quốc gia trên giới, trong đó có nhiều ca tử vong, đại diện Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, bệnh Chikungunya là một căn bệnh do virus Chikungunya gây ra, lây truyền sang người qua muỗi Aedes albopictus, với các triệu chứng tương tự như bệnh sốt xuất huyết và Zika, khiến căn bệnh này dễ bị chẩn đoán sai và khó xác định chính xác số người bị nhiễm bệnh.

Các nghiên cứu cho thấy, loài muỗi này khá phổ biến ở nước ta, nhưng số người mắc bệnh Chikungunya lại ít gặp. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), muỗi Aedes albopictus sống chủ yếu ngoài thiên nhiên và đốt vào ban ngày, có thể vì đặc tính này mà bệnh Chikungunya ít ghi nhận tại Việt Nam.

Hiện nay, Cục Phòng bệnh đang cập nhật tình hình dịch bệnh, sớm có khuyến cáo đến người dân và có các biện pháp giám sát phù hợp. Tuy nhiên, Chikungunya là căn bệnh do virus Chikungunya gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh đốt nên để phòng bệnh nên tránh bị muỗi đốt là biện pháp bảo vệ tốt nhất, cùng với đó là kiểm soát các vật trung gian truyền bệnh là diệt muỗi và lăng quăng/bọ gậy.

Theo WHO, thế giới hiện đã ghi nhận khoảng 240.000 ca nhiễm virus Chikungunya với 90 ca tử vong tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu. Bệnh Chikungunya thường có triệu chứng gây sốt, đau khớp, đau đầu, buồn nôn, phát ban và thường làm suy nhược cơ thể kéo dài. Hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus cụ thể nào người nhiễm virus Chikungunya, nhưng thuốc hạ sốt và giảm đau có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng trên.

Ngày 9-8, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hơn 650 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024.

Trước tình hình trên, ngành y tế đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát; đồng thời khuyến cáo người dân cần thường xuyên thực hiện các biện pháp như: đậy kín các dụng cụ chứa nước, thả cá bảy màu để diệt lăng quăng; thu gom, loại bỏ các vật phế thải, hốc cây nơi muỗi vằn đẻ trứng...

NGUYỄN QUỐC - TẤN THÁI