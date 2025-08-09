Nhiều khoảng trống trong điều trị bệnh nhân đột quỵ

Ngày 9-8, Hội Đột quỵ TPHCM tổ chức hội nghị cập nhật khuyến cáo điều trị năm 2025 thu hút hơn 1.000 đại biểu và các chuyên gia, báo cáo viên đến từ trong nước và quốc tế tham dự. Đây là sự kiện khoa học thường niên uy tín của chuyên ngành, đồng thời đánh dấu 10 năm thành lập hội.

Chia sẻ bên lề hội nghị, PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội đột quỵ TPHCM cho biết, điều trị đột quỵ ở Việt Nam còn nhiều khoảng trống so với thế giới.

Điều trị đột quỵ gồm 3 giai đoạn: trước viện, trong viện và sau viện. Hiện nước ta đang làm tốt giai đoạn trong viện, nhiều bệnh viện tỉnh đã thực hiện được kỹ thuật ngang tầm quốc tế. Tuy nhiên, khâu trước viện còn yếu: thời gian từ khi bệnh nhân khởi phát đến nhập viện trung bình 16 giờ, trong khi nếu rút xuống 1 giờ sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả.

PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng chia sẻ với các phóng viên về những khoảng trống trong điều trị đột quỵ hiện nay

“Trước viện đòi hỏi cả hệ thống y tế và cộng đồng phối hợp – từ nhận biết triệu chứng, gọi cấp cứu, đến xử trí ban đầu. Một số nước như Thái Lan triển khai kết hợp telemedicine, giúp chẩn đoán và xử trí ngay trên xe, rút ngắn nhiều giờ so với hiện nay. Việt Nam chưa có hệ thống paramedic đúng nghĩa và việc áp dụng các mô hình này trong y tế công lập còn khó khăn, có thể khả thi hơn nếu tư nhân tham gia”, PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng thông tin.

Để phòng ngừa đột quỵ, PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng cho rằng cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu… bằng điều trị lâu dài, liên tục. Tuy nhiên, tâm lý người Việt thường chủ quan khi chưa bệnh và khi mắc thì lại muốn can thiệp mạnh, đôi khi không cần thiết, tiềm ẩn nguy cơ.

"Để giảm gánh nặng đột quỵ, cần tăng cường khâu trước viện và ý thức cộng đồng; phát triển hệ thống cấp cứu chuyên biệt, ứng dụng telemedicine và kiểm soát tốt yếu tố nguy cơ bằng điều trị liên tục…", PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng khuyến cáo.

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hiệp hội Y học TPHCM ghi nhận Hội Đột quỵ TPHCM là một trong những hội hoạt động hiệu quả nhất, với mạng lưới trung tâm đột quỵ phát triển mạnh mẽ, đưa Việt Nam vươn lên đứng thứ 3 thế giới với 157 giải thưởng chất lượng điều trị, trong đó có 26 giải Kim cương - mức cao nhất. Bên cạnh đó, hội còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tham gia các nghiên cứu toàn cầu, truyền thông nâng cao nhận thức phòng ngừa và cùng xây dựng Hướng dẫn điều trị đột quỵ quốc gia. Dịp này, Hiệp hội Y học TPHCM trao khen thưởng cho Hội Đột quỵ TPHCM nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và trao khen thưởng cho 7 cá nhân thuộc Hội Đột quỵ TPHCM.

THÀNH SƠN