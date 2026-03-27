Cứu thành công sản phụ ở Quảng Ngãi mang song thai đặc biệt hiếm gặp

Ngày 27-3, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ Y.P (xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) mang song thai hiếm gặp, 1 thai trong tử cung và 1 thai ngoài tử cung nguy cơ vỡ.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân Y.P (xã Kon Plông) trong tình trạng đau bụng nhiều, xuất huyết âm đạo khi đang mang thai. Qua hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân được xác định có xuất huyết nội, nghi ngờ thai ngoài tử cung bên phải đã vỡ, đồng thời phát hiện có thai sớm trong lòng tử cung.

Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu nhằm xử lý thai ngoài tử cung, đồng thời cố gắng bảo tồn thai trong tử cung. Khi nội soi, ghi nhận khoảng 300ml máu đỏ sậm. Đánh giá cho thấy tử cung tương ứng tuổi thai khoảng 6 tuần; tại vòi dẫn trứng phải phát hiện khối thai kích thước khoảng 3x4cm đang xuất huyết.

Các y, bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu sản phụ

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Sáu, Phó phụ trách khoa Phụ, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, cho biết, đây là trường hợp rất hiếm gặp, sản phụ mang song thai nhưng 1 thai nằm trong tử cung, 1 thai nằm ngoài tử cung. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân và giữ thai trong tử cung, các bác sĩ đã tiến hành cắt vòi trứng phải để cầm máu.

Sau phẫu thuật, sức khỏe sản phụ ổn định, thai trong tử cung phát triển bình thường.

Song thai nhưng 1 thai nằm trong tử cung, 1 thai nằm ngoài tử cung rất hiếm gặp. Theo y văn, trường hợp này có thể xuất hiện trong một chu kỳ thụ thai tự nhiên, với tần suất khoảng 1/30.000-1/50.000 trường hợp mang thai. Tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người phụ nữ nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

NGUYỄN TRANG