12 cuộc đời được nối dài nhờ nghĩa cử hiến tạng

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa thực hiện thành công 12 ca ghép tạng từ 2 người hiến chết não. Trong số đó, có những ca suy tạng cấp, nguy cơ tử vong rất cao nếu không có tạng hiến phù hợp.

Ngày 19-5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 2 đợt hiến và ghép tạng được thực hiện thành công ngay trước dịp nghỉ lễ 30-4 vừa qua.

Khoảnh khắc gia đình gặp người hiến lần cuối trong ca hiến tạng ngày 19-4.

Theo đó, ngày 19-4, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận thông tin bệnh nhân N.T.N.D. (55 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị chấn thương sọ não nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Do tình trạng người bệnh quá nặng và không còn khả năng cứu chữa, gia đình chủ động liên hệ bác sĩ, bày tỏ mong muốn hiến tạng cứu người.

Cuộc hội chẩn liên viện lập tức diễn ra. Bệnh viện Chợ Rẫy cử 1 ê-kíp nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, trực tiếp đánh giá, gặp gỡ gia đình, thảo luận về việc hiến tạng.

Do điều kiện tại chỗ chưa đáp ứng được các yêu cầu chuyên sâu của hiến tạng, người hiến được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục thực hiện quy trình. Các ê-kíp tiếp nhận được 1 trái tim, 1 lá gan, 2 thận và 1 giác mạc.

Đến 8 giờ sáng ngày 20-4, các ca ghép mô - tạng hoàn tất, mang lại cơ hội sống cho 6 người bệnh. Trong đó, lá gan được chia đôi để ghép cho 1 người lớn (tại Bệnh viện Chợ Rẫy) và 1 trẻ em (tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM).

Ê-kíp Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi thực hiện phẫu thuật lấy - ghép tạng.

Chỉ 3 ngày sau, ngày 22-4, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận 1 ca hiến tạng khác. Người hiến là anh B.M.T. (41 tuổi, ngụ Thanh Hóa), bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.

Theo chia sẻ, người bệnh từng mong muốn hiến tạng sau khi qua đời nên gia đình đồng thuận thực hiện tâm nguyện ấy. Ngay thời điểm ký đơn hiến tạng chồng, người vợ cũng đăng ký hiến mô – tạng của chính mình.

Bệnh viện đã tiếp nhận 1 tim, 1 gan, 2 thận, 2 giác mạc và ghép thành công cho 6 người bệnh khác.

Bệnh nhân được ghép tim từ người hiến tạng ngày 22-4.

Theo TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đợt ghép tạng này, một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Nhờ sự hỗ trợ của Bảo hiểm y tế cùng sự chung tay của nhà hảo tâm, người bệnh có cơ hội được ghép tạng kịp thời, nối dài sự sống. Hiện, 12 bệnh nhân được ghép mô - tạng đang phục hồi và ổn định sức khỏe.

Với kết quả trên, BS-CK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, kỳ vọng có thể xây dựng mạng lưới kết nối, vận động hiến – ghép tạng tại khắp các bệnh viện ở khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Mục tiêu, nhằm tăng khả năng phát hiện những trường hợp tiềm năng; phối hợp hỗ trợ trong chẩn đoán, điều trị, hồi sức bảo quản mô - tạng hiến để kịp ghép cho những bệnh nhân nguy kịch.

Bệnh nhân ghép tim được nối dài sự sống nhờ nghĩa cử hiến tạng.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho những bệnh viện trải đều ở các khu vực, góp phần hạn chế nguy cơ lãng phí mô - tạng hiến do khoảng cách địa lý và thời gian vận chuyển.

Khi đó, bệnh nhân ở bất kỳ bệnh viện nào cũng có thể được kết nối nhanh chóng với nguồn tạng phù hợp, góp phần mang lại cơ hội sống cao hơn khi có chỉ định ghép tạng.

Trong 2 đợt ghép tạng này, có 3 trường hợp cần ghép tạng khẩn cấp. Đó là bệnh nhi ở Bệnh viện Đại học học Y dược TPHCM, 1 trường hợp suy gan cấp và 1 ca suy tim cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bệnh nhân đều có tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong có thể xảy ra bất cứ khi nào. Nếu nguồn tạng hiến không xuất hiện kịp thời, người bệnh gần như không còn cơ hội sống.

GIAO LINH