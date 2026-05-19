TPHCM: Kiểm soát chặt cửa khẩu chặn nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập

Ngày 19-5, Sở Y tế TPHCM cho biết, ngành y tế thành phố đang tăng cường và siết chặt công tác giám sát dịch bệnh Ebola tại các cửa khẩu nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng không chủ quan, lơ là trong công tác giám sát và phòng chống dịch; giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM tiếp tục tăng cường giám sát tại các cửa khẩu thông qua quan sát các biểu hiện bất thường về sức khỏe của người nhập cảnh; khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, lịch sử đi lại và lịch sử lưu trú.

Các đơn vị hàng không, hàng hải và kiểm dịch y tế quốc tế phối hợp phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ; chuẩn bị sẵn sàng quy trình xử lý, cách ly và vận chuyển an toàn khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Thường xuyên cập nhật các khuyến cáo mới nhất từ Tổ chức y tế Thế giới và Bộ Y tế; đồng thời liên tục đánh giá nguy cơ để triển khai các phương án đáp ứng phù hợp, bảo vệ an toàn sức khỏe người dân thành phố.

Những người tiếp xúc gần với ca bệnh cần được theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày và hạn chế di chuyển quốc tế trong thời gian theo dõi. Các trường hợp xác nhận mắc bệnh chỉ được xuất viện hoặc di chuyển khi có ít nhất 2 kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp cách nhau tối thiểu 48 giờ nhằm bảo đảm an toàn phòng chống lây nhiễm.

Sở Y tế TPHCM sẽ duy trì công tác tập huấn, cập nhật quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân và quy trình xử lý ca bệnh nghi ngờ cho các cơ sở khám chữa bệnh nhằm sẵn sàng đáp ứng nếu xuất hiện tình huống dịch bệnh xâm nhập.

Ngày 17-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức xác định đợt bùng phát bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế.

THÀNH SƠN