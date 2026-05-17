100 nhân viên y tế được huy động tham gia ca ghép tim thần tốc cho bệnh nhi

Ngày 17-5, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, vừa ghép tim thành công cho một bệnh nhi 15 tuổi.

Các bác sĩ phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhi

Đây là ca ghép tim thứ 11 được thực hiện thành công tại bệnh viện và là trường hợp đặc biệt khi toàn bộ quá trình hội chẩn, điều phối, chuẩn bị và phẫu thuật phải được triển khai trong khoảng thời gian rất ngắn.

Trước phẫu thuật, bệnh nhi trong tình trạng vô cùng nguy kịch do suy tim giai đoạn cuối. Kết quả siêu âm tim ghi nhận chức năng co bóp giảm sâu. Người bệnh đối mặt với nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong nếu không có nguồn tạng phù hợp để thay thế kịp thời.

Chiều 15-5, bệnh viện nhận được thông tin có nguồn tim hiến phù hợp. Khoảng 22 giờ 30 ngày 15-5, tim hiến được đưa vào phòng mổ. Đến 23 giờ 45 cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên của trái tim mới đã xuất hiện trong lồng ngực người bệnh.

Sau phẫu thuật, tim ghép hoạt động ổn định, người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình sau ghép.

Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, áp lực lớn nhất của ca ghép lần này là thời gian chuẩn bị gấp rút.

Từ khi xác định có tim phù hợp đến khi hoàn tất các thủ tục và đưa tạng về phòng mổ, ê-kíp chỉ có khoảng 3 giờ để chuẩn bị và huy động gần 100 thành viên thuộc nhiều ê-kíp chuyên môn, phòng chức năng và bộ phận hỗ trợ tham gia ca ghép.

“Kinh nghiệm từ 10 ca ghép tim trước đó và sự phối hợp ngày càng đồng bộ giữa các ê-kíp là nền tảng quan trọng giúp ca ghép thứ 11 được triển khai kịp thời, an toàn”, GS TS BS. Nguyễn Hoàng Định chia sẻ.

THÀNH SƠN