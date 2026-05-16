Tổ chức khám sức khỏe cho người dân toàn tỉnh Nghệ An

Ngày 16-5, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị chức năng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn tỉnh.

Đây là chiến dịch có quy mô lớn, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, hướng tới mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe toàn diện và bền vững.

Ngay trong ngày đầu ra quân, toàn tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức hơn 20 điểm khám trọng điểm cùng với 475 trạm y tế xã, phường tham gia chiến dịch. Dự kiến có hơn 10.000 người dân được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí trong ngày đầu triển khai.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà cho Trạm Y tế Diễn Quảng

Chiến dịch tập trung ưu tiên người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, học sinh, sinh viên, công nhân lao động, đối tượng bảo trợ xã hội và những người nhiều năm chưa được khám sức khỏe định kỳ.

Tại các điểm khám, người dân được khám tổng quát, từ nội khoa, ngoại khoa đến các chuyên khoa lẻ như mắt, răng hàm mặt, sản phụ khoa và thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang cần thiết...

Y bác sĩ khám bệnh cho người dân

Điểm nổi bật của chiến dịch năm nay là việc ứng dụng công nghệ số. Mọi kết quả khám đều được cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID, giúp hình thành “bản đồ bệnh tật” của tỉnh để phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách lâu dài.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho gia đình khó khăn

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đại biểu đã trao tặng quà cho Trạm Y tế Diễn Quảng, trao tặng 50 xe đạp, 2 ti vi và nhiều phần quà tiền mặt, nhu yếu phẩm… cho các em học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

DƯƠNG QUANG