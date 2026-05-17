Số ca mắc viêm phổi do virus gia tăng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa có văn bản gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn nhằm tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus (SVP) trên địa bàn thành phố.

Người dân tiêm vaccine cúm tại Trung tâm tiêm chủng Long Châu

Theo HCDC, từ đầu tháng 3 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận số ca viêm hô hấp liên tục tăng với gần 140.000 ca bệnh, trong đó có 34 ca viêm phổi nặng do virus.

Hiện nay, đang trong giai đoạn chuyển mùa, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp phát triển và lây lan, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bệnh do virus gây viêm phổi; đồng thời giai đoạn du lịch hè làm tăng nguy cơ lây lan từ các khu vực công cộng, tập trung đông người.

Nhằm phát hiện sớm các tác nhân virus gây bệnh đường hô hấp đặc biệt nguy hiểm, theo dõi sự lưu hành và sự biến đổi của tác nhân virus cúm, SARS-CoV2, HCDC đề nghị các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn triển khai giám sát các trường hợp nghi ngờ viêm phổi nặng do virus (SVP) đối với người bệnh đến khám và điều trị.

Cụ thể, ngành y tế sẽ thực hiện lấy mẫu giám sát các trường hợp SVP khi người bệnh sốt đột ngột trên 38°C, khó thở (thở nhanh nông, thở gắng sức theo quan sát bác sĩ hoặc đo khí máu), hình ảnh X-quang có tổn thương hướng tới viêm phổi do virus hoặc bác sĩ trực tiếp điều trị nghĩ tới do căn nguyên virus.

Đối với trường hợp nghi ngờ bệnh khi đến khám, điều trị tại đơn vị có các triệu chứng sốt trên 38°C, ho, đau họng, viêm long đường hô hấp (có thể khó thở, đau ngực). 14 ngày trước khi khởi phát tiếp xúc gần với gia cầm, chim ốm, chết hoặc chất thải của chúng trong quá trình nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, chế biến, ăn tiết canh, thịt gia cầm bị bệnh chưa nấu chín… hoặc có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ, trường hợp bệnh có thể hoặc trường hợp bệnh xác định cúm A (H5N1) trong quá trình làm việc, sinh hoạt, chăm sóc, giao tiếp....

HCDC đề nghị các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố gửi phiếu điều tra trường hợp bệnh viêm phổi nặng do virus và phiếu yêu cầu xét nghiệm đến HCDC, sau đó gửi mẫu bệnh phẩm kèm 2 phiếu trên đến Viện Pasteur TPHCM.

Xử lý các trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc với cúm Theo HCDC, đối với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cúm A (H5N1) phải được cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nhân viên vận chuyển người bệnh phải được trang bị phòng hộ đầy đủ và phương tiện vận chuyển phải được xử lý đúng quy định của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình xử lý ổ dịch cúm A (H5N1). Đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân hoặc người nghi ngờ mắc cúm A (H5N1), lập danh sách, hướng dẫn theo dõi sức khỏe 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối đối với người lớn và 21 ngày đối với trẻ em dưới 15 tuổi, hàng ngày phải đo nhiệt độ, thông báo ngay với trạm y tế nơi cư trú khi nhiệt độ trên 38°C hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

