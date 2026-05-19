Xuyên đêm đưa 2 người bệnh nguy kịch từ Trường Sa về đất liền điều trị

Lúc 7 giờ 5 ngày 19-5, tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cùng kíp trực thăng của Binh đoàn 18 đã đáp xuống tòa nhà Viện chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đưa 2 người bệnh từ đặc khu Trường Sa về đất liền an toàn.

Tổ cấp cứu vận chuyển người bệnh từ sân đỗ trực thăng về khoa chuyên môn để điều trị

Trường hợp thứ nhất là anh T.C.L. (44 tuổi, ngư dân, ngụ Quảng Ngãi), trong quá trình lao động người bệnh ngã xuống nền cứng. Ngày 15-5, anh L. được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng co cứng tay trái, cổ vai trái. 21 giờ ngày 17-5, người bệnh diến biến nặng hơn, triệu chứng co giật cục bộ tiến triển tăng dần thành co giật toàn thân.

Đến sáng 18-5, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 cùng các chuyên khoa bệnh nhân được chẩn đoán uốn ván ngoại khoa toàn thể, theo dõi trạng thái động kinh, bệnh nhân có nguy cơ suy hô hấp nguy kịch vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá, có chỉ định vận chuyển cấp cứu về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Trường hợp thứ 2 là V.V.V. (19 tuổi, ngụ Thanh Hóa) là công nhân, trong quá trình làm việc bị tai nạn lao động chấn thương vùng trán, chấn thương hàm mặt, mũi, vòm họng, gãy cổ bàn tay trái do tai nạn lao động giờ thứ 3. Người bệnh được đưa vào Bệnh xá Đảo Nam Yết vào lúc 22 giờ ngày 17-5.

Tại Bệnh xá Đảo Nam Yết người bệnh được các bác sĩ xử lý đặt đường truyền, giảm đau, kháng sinh và theo dõi sát toàn trạng bệnh nhân dấu hiệu sinh tồn. Xét thấy vượt khả năng điều trị tại Bệnh xá Đảo Nam Yết và qua hội chẩn Telemedicin với Bệnh viện Quân y 175 đề nghị vận chuyển vào đất liền điều trị.

Người bệnh được theo dõi chặt chẽ suốt chuyến bay

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 17 giờ 50 ngày 18-6, máy bay trực thăng EC 225 mang số hiệu VN- 8616 của Binh đoàn 18 do Trung tá Cao Văn Công cơ trưởng cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Lê Việt Thắng làm tổ trưởng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến 0 giờ 30 ngày 19-5, tổ cấp cứu đường không tiếp cận bệnh nhân đưa về đất liền điều trị. Quá trình bay và vận chuyển người bệnh về, dù bay xuyên đêm, quãng đường bay dài, thời tiết xấu, phải tiếp nhận 2 người bệnh tại hai điểm đảo xa nhau. Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cùng tổ bay của Binh đoàn 18 đã khắc phục mọi khó khăn đưa 2 người bệnh về đất liền an toàn.

Theo Đại úy Lê Việt Thắng, đây là chuyến cấp cứu đường không hết sức khó khăn. Thời gian bay kéo dài, trong suốt quá trình vận chuyển tổ cấp cứu đường không hiệp đồng cùng tổ bay, bay ở trần bay, thấp theo dõi liên tục đảm bảo an toàn cho người bệnh chấn thương vùng trán, hàm mặt, vòm họng tránh nguy cơ phù não. Với người bệnh được chẩn đoán uốn ván ngoại khoa toàn thân, ekip phải theo dõi và kiểm soát tốt tránh nguy cơ co giật kéo dài đồng thời cùng với các chuyên khoa đi cùng sẵn sàng mở khí quản nếu tình trạng người bệnh tiến triển nặng.

THÀNH SƠN