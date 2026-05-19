Tăng cường hợp tác với Nhật Bản về công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe

Chiều 19-5, tại Hà Nội, Tập đoàn FPT và Tập đoàn y tế Tokushukai (Nhật Bản) ký kết thỏa thuận hợp tác về các giải pháp công nghệ thông tin trong y tế và chăm sóc sức khỏe; đồng thời ký kết hợp đồng cho phép Tập đoàn FPT sử dụng thương hiệu Tokushukai tại Việt Nam.

Dự sự kiện có Ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Higashiue Shinichi, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Tokushukai. Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia; ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT và ông Higashiue Shinichi, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Tokushukai ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: MINH KHANG

Tập đoàn FPT và Tập đoàn Tokushukai sẽ cùng tập trung thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế thông minh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; chuyển giao chia sẻ các kỹ thuật y tế chuyên sâu và vận hành cơ sở y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH KHANG

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong mối quan hệ ấy, y tế luôn là lĩnh vực hợp tác có chiều sâu, có độ tin cậy cao và còn nhiều dư địa phát triển.

Ngành y tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng để xây dựng hệ thống y tế thông minh, kết nối, dự phòng, quản trị bằng dữ liệu tốt hơn và lấy người dân làm trung tâm thực chất. Chuyển đổi số phải đi vào lõi của hệ thống, như: quản trị bệnh viện, bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu lâm sàng điện tử.

Hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Tập đoàn y tế Tokushukai thúc đẩy y tế thông minh. Ảnh: MINH KHANG

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị hai bên triển khai hợp tác có trọng tâm, có sản phẩm cụ thể, lộ trình rõ ràng, có khả năng đo lường kết quả và tác động thực chất đến chất lượng phục vụ người bệnh.

KHÁNH NGUYỄN

