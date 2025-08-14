Chính trị

Đa dạng không gian trưng bày, triển lãm tại Đại hội Đảng bộ Quân khu 7

SGGPO

Trong khuôn khổ diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7, công tác trưng bày, triển lãm chào mừng đại hội được chuẩn bị chu đáo, đa dạng: khu vực trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; khu vực trưng bày công tác Hậu cần - Kỹ thuật; khu vực trưng bày khối Kinh tế - Quốc phòng...

Sáng 14-8, Đảng bộ Quân khu 7 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Từ sáng sớm, đại biểu dự đại hội tập trung tại các khu vực trưng bày,

Trước đó, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 đã tiến hành kiểm tra một số mặt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI. Trong đó, tập trung vào công tác trang trí, trưng bày, triển lãm, công tác tuyên truyền Đại hội; hội trường, khánh tiết, các khu vực phục vụ bên lề Đại hội...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội thời gian qua.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15-8.

>> Báo Sài Gòn Giải Phóng giới thiệu một số hình ảnh tại các khu vực trưng bày chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

z6904792092910_0842d6c364d4e0ca75cba2c9cae3f745.jpg
z6904857523127_790f37fe1997c314f3cf4053a284bea4.jpg
z6904851228323_f8512f76c1889b600633cc0efd0cc0cf.jpg
Đại biểu tham quan khu vực trưng bày xe dò tìm, phân tích, xử lý bom mìn, vật liệu nổ của Lữ đoàn Công binh 25
z6904857247485_4a59bc2ad5c1daf518710b6f04485812.jpg
Xe VISAT Vcđ2 của Lữ đoàn 23
z6904857351479_abb7a9aa333c231b094016b04efea18a.jpg
Súng cao xạ 12,7mm NSV với tầm bắn hiệu quả 1.500 mét
z6904851857957_e911f6542b5a0209af272dec99b0d01e.jpg
z6904855733341_74e8001a395d027a904471bcae0c5c3c.jpg
z6904855516704_232d56d5e5d7a7a40730d85b0b007c95.jpg
Xuồng gắn súng máy phòng không 12.7mm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh
z6904851630958_83231b7e89eeaaa17e709397b5acc0d0.jpg
Xe tác chiến điện tử làm nhiệm vụ A2 của Bộ Tham mưu Quân khu 7
z6904851576074_b78ac978f52850c567b54aab33fa3acc.jpg
z6904851508923_4e39550e5b3860ce15b7ac288d95fe6d.jpg
Xe cứu hộ, cứu nạn đa năng của Bộ Tư lệnh TPHCM
z6904857706565_f62e2e3828b231d0514e265dad9a6f41.jpg
Xe bếp tự hành hoán cải (ngoài cùng bên phải)
z6905047754089_e02ee894617079cbf122cbae4c213fb8.jpg
Đại biểu tham quan khu vực trưng bày mô hình ứng dụng drone FPV trong trinh sát địa bàn, thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM
z6905253046393_39161ad87ad92a98118f9ff8dbd1528a.jpg
z6905252818879_6ee8e1d2caca2b8fd7d2784a7edb5fce.jpg
Thiếu tá Phạm Công Nguyên, Trợ lý Ban chỉ huy phòng thủ Khu vực 4 Nhà Bè - Bộ Tư lệnh TPHCM điều khiển drone
z6905048842755_ec71abb7b44cb924283827305487cc44.jpg
Khu vực trưng bày hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu
z6905048522757_a7be1b070125864dc92eb3f9644753af.jpg
z6905048685422_3ad70d08850bdf891dc0bdd0758cce9e.jpg
z6905048438020_2c7e148cdc82ff0abcb61307ffed9b78.jpg
z6905049134390_6952479be0c25fcf30d5822177140af0.jpg
Khu vực trưng bày khối kinh tế - quốc phòng
DŨNG PHƯƠNG - THU HOÀI

Quân khu 7 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 khí tài triển lãm quân sự

