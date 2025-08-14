Đa dạng không gian trưng bày, triển lãm tại Đại hội Đảng bộ Quân khu 7

Trong khuôn khổ diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7, công tác trưng bày, triển lãm chào mừng đại hội được chuẩn bị chu đáo, đa dạng: khu vực trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; khu vực trưng bày công tác Hậu cần - Kỹ thuật; khu vực trưng bày khối Kinh tế - Quốc phòng...

Sáng 14-8, Đảng bộ Quân khu 7 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Từ sáng sớm, đại biểu dự đại hội tập trung tại các khu vực trưng bày,

Trước đó, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 đã tiến hành kiểm tra một số mặt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI. Trong đó, tập trung vào công tác trang trí, trưng bày, triển lãm, công tác tuyên truyền Đại hội; hội trường, khánh tiết, các khu vực phục vụ bên lề Đại hội...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội thời gian qua.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15-8.

>> Báo Sài Gòn Giải Phóng giới thiệu một số hình ảnh tại các khu vực trưng bày chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày xe dò tìm, phân tích, xử lý bom mìn, vật liệu nổ của Lữ đoàn Công binh 25

Xe VISAT Vcđ2 của Lữ đoàn 23

Súng cao xạ 12,7mm NSV với tầm bắn hiệu quả 1.500 mét

Xuồng gắn súng máy phòng không 12.7mm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Xe tác chiến điện tử làm nhiệm vụ A2 của Bộ Tham mưu Quân khu 7

Xe cứu hộ, cứu nạn đa năng của Bộ Tư lệnh TPHCM

Xe bếp tự hành hoán cải (ngoài cùng bên phải)

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày mô hình ứng dụng drone FPV trong trinh sát địa bàn, thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM

Thiếu tá Phạm Công Nguyên, Trợ lý Ban chỉ huy phòng thủ Khu vực 4 Nhà Bè - Bộ Tư lệnh TPHCM điều khiển drone

Khu vực trưng bày hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu

Khu vực trưng bày khối kinh tế - quốc phòng

