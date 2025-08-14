Đa dạng không gian trưng bày, triển lãm tại Đại hội Đảng bộ Quân khu 7
SGGPO
Trong khuôn khổ diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7, công tác trưng bày, triển lãm chào mừng đại hội được chuẩn bị chu đáo, đa dạng: khu vực trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; khu vực trưng bày công tác Hậu cần - Kỹ thuật; khu vực trưng bày khối Kinh tế - Quốc phòng...
Sáng 14-8, Đảng bộ Quân khu 7 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Từ sáng sớm, đại biểu dự đại hội tập trung tại các khu vực trưng bày,
Trước đó, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 đã tiến hành kiểm tra một số mặt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI. Trong đó, tập trung vào công tác trang trí, trưng bày, triển lãm, công tác tuyên truyền Đại hội; hội trường, khánh tiết, các khu vực phục vụ bên lề Đại hội...
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội thời gian qua.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15-8.
>> Báo Sài Gòn Giải Phóng giới thiệu một số hình ảnh tại các khu vực trưng bày chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG