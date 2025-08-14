Đảng bộ Quân khu 7 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI

Trước khi diễn ra đại hội, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đài tưởng niệm trong khuôn viên Sở Chỉ huy Quân khu.

Chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh, cùng 288 đại biểu đại diện cho hơn 8.800 đảng viên trong Đảng bộ Quân khu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu dự đại hội dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bằng tất cả lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kính dâng những bông hoa tươi thắm và nén tâm hương để tưởng nhớ công ơn to lớn, sự hy sinh cao cả của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

Phát biểu báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Đảng ủy viên Quân khu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 7 đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy chế, Quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Đoàn đại biểu dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nổi bật là tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ. Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực; đột phá triển khai nhiều chủ trương, đề án, mô hình mới. Qua đó, góp phần xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đoàn đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng với đó, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 dâng hương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 dâng hương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu xin hứa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng; nỗ lực, quyết tâm kế thừa và phát huy những thành quả đạt được; khắc phục mọi khó khăn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Bất kỳ trong điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn đoàn kết, gắn bó với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Các đại biểu dâng hương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Qua đó, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trước hết là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc; sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu dự đại hội dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15-8. Đây là là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang Quân khu qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

THU HOÀI