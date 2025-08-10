“Đại hội không giấy” ở Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI

Điểm nổi bật của Đại hội lần này là việc áp dụng mô hình “Đại hội không giấy”, các hoạt động của Đại hội được vận hành thông qua thiết bị điện tử và hiển thị trên màn hình LED.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong các ngày 13, 14 và 15-8-2025 tại Hội trường Quân khu 7.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Thể hiện quyết tâm phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, bảo đảm giành thắng lợi trong mọi tình huống; thực sự là lực lượng nòng cốt, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đồng chí đại biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội. Ảnh: PHÒNG TUYÊN HUẤN QUÂN KHU 7

Công tác chuẩn bị Đại hội đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện. Điểm nổi bật của Đại hội lần này là việc áp dụng mô hình “Đại hội không giấy”, các hoạt động của Đại hội được vận hành thông qua thiết bị điện tử và hiển thị trên màn hình LED. Đến nay, mọi công tác tổ chức chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón ngày hội lớn, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, LLVT Quân khu 7.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội. Ảnh: PHÒNG TUYÊN HUẤN QUÂN KHU 7

Đại hội sẽ họp phiên trù bị vào chiều 13-8; phiên khai mạc diễn ra vào 7 giờ 30 ngày 14-8. Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025 – 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Một số thiết bị cơ giới của LLVT Quân khu 7 trưng bày chào mừng Đại hội. Ảnh: PHÒNG TUYÊN HUẤN QUÂN KHU 7

NGUYỄN CHÍ BẮC