Đà Nẵng có thêm nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 2-7, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phối hợp Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam Technology (giai đoạn 2) tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng).

Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam Technology do Karcher Beteiligungs GmbH (Cộng hòa Liên bang Đức) làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích 6,26ha tại Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 985 tỷ đồng (tương đương 40,6 triệu USD).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án

Nhà máy Karcher Việt Nam sản xuất các sản phẩm chính như máy phun rửa áp lực cao, thiết bị làm sạch công nghiệp... Nhà máy hoàn thành giai đoạn 1, đi vào hoạt động từ tháng 7-2024. Giai đoạn 2 khởi công vào tháng 7-2025, bắt đầu vận hành sản xuất từ tháng 7-2026.

Sau giai đoạn 2, tổng diện tích nhà máy đạt 63.000m², đồng thời lắp đặt thêm 9 dây chuyền lắp ráp phụ kiện nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa. Việc đưa giai đoạn 2 vào vận hành giúp Karcher Việt Nam nâng tổng công suất lên hơn 40 triệu sản phẩm/năm.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng

Tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết việc triển khai giai đoạn 2 và các giai đoạn tiếp theo thể hiện niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Ông Phan Thái Bình cũng mong muốn Karcher tiếp tục giới thiệu môi trường đầu tư của TP Đà Nẵng và Khu kinh tế mở Chu Lai, qua đó thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Đức và các nước châu Âu đến nghiên cứu, đầu tư vào các lĩnh vực thành phố ưu tiên.

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NGUYỄN CƯỜNG