Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy kinh tế du lịch

Chiều 22-5, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026”.

Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan báo chí, chuyên gia truyền thông, doanh nghiệp du lịch và các nền tảng số trong cả nước.

Video: Phóng viên báo chí trải nghiệm, giới thiệu các điểm đến ở Quảng Trị

“Cầu nối mềm” giữa điểm đến với du khách

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong cho rằng, trong những năm qua, ngành du lịch Việt Nam có bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và ngày càng đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong phát biểu tại diễn đàn

“Hiện du lịch Việt Nam nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng dòng khách hàng đầu thế giới. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngành du lịch đối với nền kinh tế đất nước”, Thứ trưởng Hồ An Phong chia sẻ.

Đánh giá cao vai trò của báo chí, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, trong thời đại số hiện nay, báo chí không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền mà còn là lực lượng kiến tạo nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đối với du lịch, báo chí là “cầu nối mềm” giữa điểm đến với du khách; giữa giá trị văn hóa với thị trường; giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, công tác truyền thông du lịch hiện vẫn còn những hạn chế như: nội dung quảng bá chưa thật sự đồng bộ; khả năng kể chuyện điểm đến chưa tạo được khác biệt; liên kết giữa báo chí, doanh nghiệp và địa phương còn thiếu chiều sâu; ứng dụng công nghệ số và dữ liệu lớn trong truyền thông du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Phóng viên báo chí trải nghiệm, giới thiệu điểm đến du lịch Quảng Trị

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đề nghị các đại biểu tập trung khẳng định vai trò báo chí trong quảng bá hình ảnh quốc gia và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh truyền thông toàn cầu.

Đồng thời, cần đổi mới truyền thông du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng; đẩy mạnh ứng dụng báo chí số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số và mạng xã hội. Tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp, địa phương và nền tảng công nghệ để xây dựng hệ sinh thái truyền thông du lịch thống nhất, hiệu quả, bền vững.

Bên cạnh đó, chú trọng phát triển các sản phẩm báo chí chuyên sâu, giàu bản sắc văn hóa, góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam và nâng cao “sức mạnh mềm” quốc gia. Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Báo chí phát huy vai trò “lọc nhiễu” thông tin

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia, truyền thông đối ngoại và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Trong đó, nhiều đại biểu thống nhất cho rằng, nếu như trước đây, khủng hoảng du lịch chủ yếu bắt nguồn từ thiên tai, dịch bệnh hay bất ổn chính trị thì ngày nay xuất hiện một dạng khủng hoảng mới: “Khủng hoảng truyền thông điểm đến”. Chỉ một video phản ánh tình trạng “chặt chém”, ô nhiễm môi trường hay ứng xử thiếu văn minh với du khách cũng có thể thu hút hàng triệu lượt xem trong thời gian rất ngắn, gây tác động trực tiếp đến hình ảnh điểm đến và tâm lý thị trường du lịch.

Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an), Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân cho rằng, báo chí cần phát huy vai trò “lọc nhiễu” thông tin. Nếu báo chí chậm kiểm chứng, chậm cung cấp thông tin chính xác thì dư luận rất dễ bị dẫn dắt bởi tin đồn, cảm xúc hoặc những nội dung giật gân.

Tương tự, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist Group) cho rằng, báo chí và truyền thông du lịch ngày nay không chỉ mang chức năng quảng bá đơn thuần.

“Một bài báo có chiều sâu không chỉ quảng bá một điểm đến, mà có thể góp phần định hình cách thế giới nhìn về Việt Nam. Một chiến dịch truyền thông thành công không chỉ mang lại lượng khách lớn hơn mà còn góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Võ Anh Tài chia sẻ.

VĂN THẮNG