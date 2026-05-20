Siết chặt quản lý tour du lịch nước ngoài, ngăn xuất cảnh không đúng mục đích

Chợ đêm ở Đài Loan (Trung Quốc), một trong những điểm được du khách Việt yêu thích. Ảnh: THU HÀ

Theo cơ quan quản lý, thời gian qua, hoạt động du lịch ra nước ngoài tiếp tục phát triển mạnh, góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, mở rộng trải nghiệm, học tập và tham quan của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn xuất hiện một số trường hợp công dân lợi dụng hình thức đi du lịch để xuất cảnh không đúng mục đích, sau đó ở lại cư trú hoặc lao động bất hợp pháp tại nước ngoài. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của khách du lịch mà còn tác động tiêu cực đến uy tín của doanh nghiệp lữ hành và hình ảnh du lịch Việt Nam.

Trước thực tế đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về du lịch, xuất nhập cảnh và các quy định liên quan. Việc tổ chức tour phải đúng phạm vi giấy phép được cấp, đúng mục đích theo chương trình du lịch đã đăng ký và đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cần tăng cường công tác quản lý khách du lịch trước, trong và sau chuyến đi. Việc rà soát thông tin khách hàng, quản lý hồ sơ, hợp đồng, lịch trình tour phải được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ lợi dụng du lịch để xuất cảnh trái mục đích. Các doanh nghiệp tuyệt đối không được tổ chức, môi giới, tiếp tay hoặc che giấu các hành vi vi phạm pháp luật như cư trú hoặc lao động bất hợp pháp ở nước ngoài;...

Trong trường hợp phát sinh sự cố liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và cơ quan chức năng sở tại để xử lý kịp thời; đồng thời, phải báo cáo về Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan để phối hợp theo dõi, giải quyết theo đúng quy định.

VĨNH XUÂN