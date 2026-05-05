Vận hội mới cho du lịch Quảng Trị

Việc xâu chuỗi các điểm đến từ sinh thái đến lịch sử đang mở ra vận hội mới, đưa du lịch Quảng Trị bứt phá theo hướng thân thiện và nhân văn hơn.

Thác Tà Puồng ở điểm cuối có hình dạng phía trên nhỏ với nhiều ghềnh đá, dưới tỏa ra như mái tóc thiếu nữ Vân Kiều

Hoang sơ Tà Puồng

Thác Tà Puồng vẫn giữ được vẻ hoang sơ vì nằm giữa rừng nguyên sinh, thuộc thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Thác nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị hơn 2 giờ đi ô tô theo cao tốc Bắc - Nam, rồi rẽ vào đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Từ đây, du khách qua thôn Trăng Tà Puồng với những nếp nhà sàn yên bình của đồng bào Pa cô, Vân Kiều, rồi băng qua con đường mòn xuyên rừng nguyên sinh dài tầm 900m với nhiều cây cổ thụ vài người ôm không xuể để đến với điểm đến thác Tà Puồng.

Giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ, thác Tà Puồng ngân lên như một “bản giao hưởng đại ngàn” với tiếng chim ríu rít, tiếng thác nước len qua ghềnh đá, tiếng lá rừng xào xạc như hòa nhịp cổ vũ. Ngay chân thác là hồ nước rộng thích hợp cho các hoạt động thể thao dưới nước. Theo khảo sát của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh mới đây, trên suối Tà Puồng có 3 thác nước liên hoàn. Thác thượng nguồn cao 30-35m, thác giữa có độ cao trung bình 20m và thác cuối cao khoảng 10m. Với lưu lượng nước lớn quanh năm, khu vực này có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, mạo hiểm.

Anh Hồ Văn Giỏi, Tổ trưởng Tổ du lịch cộng đồng thác Tà Puồng thông tin, hiện thác cuối ở suối Tà Puồng là điểm được anh và một nhóm các hộ dân bản địa lập tổ du lịch cộng đồng để phát triển du lịch, phục vụ du khách tham quan khám phá. Tương lai gần có thể mở được tuyến du lịch lên thác giữa và thác cao. Khi đó thác Tà Puồng sẽ là điểm đến cho du lịch sinh thái, mạo hiểm hấp dẫn.

Các cô gái Vân Kiều xúng xính váy áo truyền thống phục vụ các món ăn bản địa tại thác Tà Puồng

Cũng theo anh Hồ Văn Giỏi, để hỗ trợ và phục vụ du lịch, vào đầu mùa hè, Tổ du lịch cộng đồng thác Tà Puồng tu sửa lán trại, làm cầu tre để du khách thưởng lãm, check-in. Du khách đến thác nghỉ ngơi trong các lều lán thân thiện môi trường bằng tre nứa, hưởng thụ cảnh đẹp, lắng nghe tiếng thác reo trong thanh âm của rừng nguyên sinh. Các cô gái Vân Kiều xúng xính váy áo truyền thống phục vụ các món ăn bản địa dân dã khó quên như gà nướng, đoác rừng, măng rừng luộc, nếp rẫy…

“Điểm du lịch thác Tà Puồng đón khoảng 3.000 lượt khách mỗi năm, góp phần giúp bà con tham gia Tổ du lịch cộng đồng thác Tà Puồng cải thiện sinh kế với thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng trong mùa hè. Đây là cơ sở để phát huy và khai thác danh thắng Tà Puồng khi kết nối tour Phong Nha - Kẻ Bàng với các điểm du lịch ở vùng phía tây Quảng Trị tạo thành vòng cung du lịch hấp dẫn”, anh Hồ Văn Giỏi chia sẻ.

Liên kết để du khách trải nghiệm trọn vẹn

Nếu thác Tà Puồng là điểm du lịch cộng đồng, gắn với đời sống bản địa thì OZO Park và hang Chỉ huy ở Quảng Trị lại mở ra trục trải nghiệm thiên nhiên – lịch sử. Trong bức tranh du lịch xanh đang dần định hình, OZO Park nổi lên như một điểm nhấn tiêu biểu khi khai thác hiệu quả giá trị của rừng tự nhiên. Những cung đường đi bộ xuyên rừng, hệ thống trò chơi trên cây hay không gian sinh thái rộng mở mang lại cho du khách cảm giác được trở về với thiên nhiên nguyên sơ.

Chị Anna Jensen, du khách đến từ Đan Mạch chia sẻ: “Điều tôi thích là nơi này vẫn giữ được sự tự nhiên. Đi bộ giữa rừng, nghe âm thanh của thiên nhiên là một trải nghiệm rất đặc biệt. Cách các bạn đón tiếp, những chi tiết nhỏ như hoa rừng hay các hoạt động sáng tạo khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ”.

Khu du lịch Ozo Park

Không dừng lại ở yếu tố thư giãn, OZO Park còn tạo nên trải nghiệm mang tính cảm nhận – nơi du khách có thể sống chậm, lắng nghe âm thanh của rừng và cảm nhận sự tinh tế trong cách tổ chức không gian. Cách OZO không xa là hang Chỉ huy – một không gian mang đậm dấu ấn lịch sử. Sự kết nối này tạo nên một chuyển động trải nghiệm rõ rệt, từ thiên nhiên thuần khiết sang chiều sâu ký ức.

Anh Trần Văn Hưng, hướng dẫn viên tại Phong Nha cho rằng, khi kết hợp OZO và hang Chỉ huy trong cùng một tuyến, du khách cảm nhận rõ sự chuyển đổi. Từ trải nghiệm thiên nhiên sang câu chuyện lịch sử, hành trình vì thế trở nên sâu sắc hơn.

Chị Kim Thu, Giám đốc điều hành khu du lịch OZO Park chia sẻ, việc tăng cường liên kết giữa các điểm đến sẽ giúp hình thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu, mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho du khách.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng là hướng đi quan trọng nhằm khắc phục tính mùa vụ của du lịch Quảng Trị. Đồng thời, mở ra dư địa phát triển bền vững cho khu vực phía Tây - nơi sở hữu hệ sinh thái tự nhiên, văn hóa bản địa và vùng tiểu khí hậu đặc thù.

Với tiềm năng lớn sẵn có, vấn đề then chốt hiện nay là tạo ra được sự nỗ lực liên tục, bền bỉ để các điểm du lịch không chỉ “đón khách theo mùa” mà có thể thu hút du khách quanh năm. Quảng Trị đang dần hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới và miền núi, giai đoạn 2026-2030. Trong đó, xác định nhiệm vụ quan trọng là phát triển các sản phẩm du lịch về văn hóa - lịch sử; sản phẩm du lịch theo dòng lịch sử kết hợp với sinh hoạt lễ hội và văn hóa nghệ thuật dân gian; hình thành các điểm du lịch văn hóa tộc người.

MINH PHONG - VĂN THẮNG