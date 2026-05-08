Sun Group ký thỏa thuận với đối tác Ấn Độ, góp phần thúc đẩy hợp tác hàng không và du lịch giữa hai quốc gia

Ngày 7-5-2026, Sun Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với GMR Group - nhà vận hành sân bay hàng đầu thế giới, nhằm nâng tầm hợp tác hàng không và du lịch giữa hai quốc gia.

Lễ ký kết đã diễn ra tại Mumbai, dưới sự chứng kiến lãnh đạo cấp cao hai nước

Trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp đôi trong một thập kỷ qua, kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, kết nối hàng không phát triển nhanh với gần 90 chuyến bay mỗi tuần, lễ ký kết đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác hạ tầng và kết nối hàng không giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời tạo tiền đề mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và du lịch.

Nâng tầm hạ tầng hàng không Việt Nam với chuẩn mực vận hành quốc tế

Theo thỏa thuận, Sun Group và GMR Group sẽ hợp tác trên toàn bộ hệ sinh thái sân bay của Sun Group tại Việt Nam, bao gồm Phú Quốc, Vân Đồn, Phan Thiết và các sân bay trong tương lai.

Trọng tâm hợp tác hướng đến vận hành, phát triển và đầu tư, bao gồm các hoạt động phi hàng không, khai thác thương mại, bán lẻ miễn thuế (duty-free).... Phạm vi hợp tác được mở rộng, tạo dư địa để hai bên tiếp tục phát triển sang các lĩnh vực liên quan tới hạ tầng hàng không trong thời gian tới.

Hợp tác với GMR Group sẽ mang đến những chuẩn mực vận hành đẳng cấp thế giới

Song song đó, hai bên sẽ cùng làm việc để thúc đẩy kết nối hàng không và hợp tác dịch vụ sân bay giữa hai quốc gia. Nội dung này bao gồm việc nghiên cứu các đường bay mới kết nối Phú Quốc với các sân bay trọng điểm trong mạng lưới của GMR Group, nhằm thúc đẩy dòng khách du lịch và thương mại song phương.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm về hạ tầng hàng không, GMR Group hiện quản lý và phát triển các sân bay lớn tại Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Hy Lạp, trong đó có Sân bay Quốc tế Indira Gandhi (New Delhi) - một trong những cửa ngõ bận rộn nhất thế giới. Tổng công suất phục vụ hàng năm tại các sân bay do GMR Group phát triển đạt khoảng 190 triệu hành khách.

Bước đi chiến lược thúc đẩy kết nối hàng không giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ

Trong bối cảnh Sun Group đã tiếp quản vận hành Cảng HKQT Phú Quốc theo định hướng “sân bay điểm đến” và vừa khởi công hạng mục hàng không dân dụng của Cảng hàng không Phan Thiết, hợp tác này được kỳ vọng sẽ mang đến những chuẩn mực vận hành đẳng cấp thế giới, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả tại các sân bay do tập đoàn này đầu tư xây dựng và vận hành. Đây cũng là nền tảng củng cố vai trò cửa ngõ của các sân bay tại các điểm đến du lịch trọng điểm và tăng cường vị thế cạnh tranh của hàng không Việt Nam trong khu vực.

Kết nối Phú Quốc với thế giới

Ấn Độ hiện đang nổi lên như một trong những thị trường khách quốc tế tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón khoảng 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng gần 50% so với năm trước và gấp hơn 4 lần so với con số của năm 2019, đưa Ấn Độ vào top 6 thị trường gửi khách lớn nhất. Riêng quý I/2026, lượng khách từ Ấn Độ đã vượt 242.000 lượt, tăng 169,3% so với cùng kỳ.

Du khách Ấn Độ tại Cảng HKQT Phú Quốc

Trong số các điểm đến tại Việt Nam, Phú Quốc đặc biệt thu hút du khách Ấn Độ, với lượng tìm kiếm tăng tới 47%. Năm 2025, Đảo Ngọc đón hơn 150.000 lượt khách Ấn Độ, mang về tổng doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng. Du khách Ấn Độ, đặc biệt là phân khúc cao cấp, bị thu hút bởi sức hấp dẫn "tất cả trong một" của Phú Quốc: hệ sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí đồng bộ, khả năng tiếp cận bằng đường hàng không ngày càng thuận tiện và chính sách miễn thị thực 30 ngày dành cho khách quốc tế.

Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Sun Group và nhà vận hành hàng không hàng đầu Ấn Độ không chỉ vượt xa khỏi mục tiêu mở đường bay mới và hợp tác dịch vụ sân bay, mà còn góp phần đặt nền móng cho sự gắn kết sâu sắc hơn về văn hóa, kinh tế và du lịch giữa hai quốc gia. Qua đó, hợp tác này góp phần kiến tạo những con đường mới để Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng, vươn lên trở thành một điểm đến hấp dẫn và một trung tâm kết nối khu vực năng động.