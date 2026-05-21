Làm mới trải nghiệm du lịch bằng lễ hội ẩm thực tương tác

Tiếng rao quen thuộc cùng những quang gánh nối nhau hòa trong sắc màu lễ hội và hương vị ẩm thực, tạo nên khung cảnh vừa thân thuộc vừa mới lạ tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, khai mạc tối 21-5.

Tại lễ hội, diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” không chỉ tái hiện nhịp sống bình dị của phố biển miền Trung, mà còn mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa sống động, nơi du khách được “chạm” vào ký ức, hương vị và tinh thần hiếu khách của người dân.

Hơn 70 gánh hàng rong diễu hành trên bãi biển Mỹ Khê trong “Gánh vị Đà Nẵng”. Các gánh hàng mang theo nhiều món ăn đặc trưng của miền Trung

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa diễu hành nghệ thuật và trải nghiệm ẩm thực tương tác ngoài trời – mô hình còn khá mới tại các lễ hội du lịch, ẩm thực ở Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật về ẩm thực tạo cảm hứng cho du khách thưởng thức, trải nghiệm

Du khách thích thú thưởng thức ẩm thực khi đoàn gánh hàng rong đi dọc bãi biển

“Gánh Năm Châu” mang màu sắc quốc tế rõ nét với sự hiện diện của các món ăn và phong cách ẩm thực đến từ nhiều quốc gia, tạo điểm nhấn giao thoa văn hóa

“Gánh miền ký ức” tái hiện hình ảnh mộc mạc gắn với đời sống người dân miền Trung nhiều thế hệ

điểm nhấn khác là đoàn xích lô diễu hành trên các tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng.

Những chiếc xích lô được trang trí quang gánh ẩm thực đi qua các trục đường, kết hợp tiếng rao đặc trưng, tạo nên một “dòng chảy văn hóa” giữa không gian đô thị biển hiện đại.

Đoàn xích lô trang trí quang gánh ẩm thực diễu hành trên các tuyến phố ven biển Đà Nẵng

Du khách check-in với quang gánh trên đoàn xích lô

Song song với hoạt động diễu hành, không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” tại công viên Biển Đông quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế, cùng các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu.

Du khách không chỉ thưởng thức đặc sản xứ Quảng mà còn khám phá sự đa dạng văn hóa ẩm thực và câu chuyện phía sau mỗi món ăn.

Bà Lù Thị Hạnh (45 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) giới thiệu thịt gác bếp và muối chẩm chéo cùng xôi của đồng bào Thái

Hơn 200 gian hàng ẩm thực thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan

Không gian check-in “Sắc màu xứ Quảng” tái hiện sinh động văn hóa biển và ẩm thực miền Trung

