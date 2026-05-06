Kinh tế

Du lịch

TPHCM đón đoàn MICE quốc tế gần 900 khách

SGGPO

Ngày 6-5, TPHCM đón gần 900 đại lý xuất sắc của Câu lạc bộ ASN, Công ty Allianz Indonesia.

Đây là đoàn khách MICE quốc tế đầu tiên hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 62/2025/NQ-HĐND TPHCM nhằm hỗ trợ và thu hút khách du lịch MICE đến năm 2030.

Bà Renny Mirna Jostein, phụ trách chương trình, cho hay đoàn lựa chọn TPHCM nhờ sự năng động, ẩm thực phong phú và chi phí hợp lý. Đoàn lưu trú 3 ngày tại TPHCM, kết hợp 1 ngày tham quan Mỹ Tho (Đồng Tháp) để trải nghiệm văn hóa sông nước.

Đoàn khách MICE.jpg
Đoàn khách tham quan TPHCM

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM, việc ban hành chính sách hỗ trợ MICE là bước đi kịp thời trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt. Thành phố đang phối hợp doanh nghiệp xây dựng gói sản phẩm trọn gói, kết hợp hội nghị với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, giải trí nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu.

TPHCM hiện có hơn 3.000 cơ sở lưu trú với gần 93.000 phòng, đáp ứng công suất cao điểm. Nghị quyết 62 áp dụng đến năm 2030, ưu tiên hỗ trợ đoàn từ 100 khách trở lên, góp phần khẳng định vị thế TPHCM là trung tâm MICE hàng đầu khu vực.

THI HỒNG

Từ khóa

đoàn khách MICE 900 khách quốc tế TPHCM Sở Du lịch TPHCM đón khách MICE

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn