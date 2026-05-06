TPHCM đón đoàn MICE quốc tế gần 900 khách

Đây là đoàn khách MICE quốc tế đầu tiên hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 62/2025/NQ-HĐND TPHCM nhằm hỗ trợ và thu hút khách du lịch MICE đến năm 2030.

Bà Renny Mirna Jostein, phụ trách chương trình, cho hay đoàn lựa chọn TPHCM nhờ sự năng động, ẩm thực phong phú và chi phí hợp lý. Đoàn lưu trú 3 ngày tại TPHCM, kết hợp 1 ngày tham quan Mỹ Tho (Đồng Tháp) để trải nghiệm văn hóa sông nước.

Đoàn khách tham quan TPHCM

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM, việc ban hành chính sách hỗ trợ MICE là bước đi kịp thời trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt. Thành phố đang phối hợp doanh nghiệp xây dựng gói sản phẩm trọn gói, kết hợp hội nghị với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, giải trí nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu.

TPHCM hiện có hơn 3.000 cơ sở lưu trú với gần 93.000 phòng, đáp ứng công suất cao điểm. Nghị quyết 62 áp dụng đến năm 2030, ưu tiên hỗ trợ đoàn từ 100 khách trở lên, góp phần khẳng định vị thế TPHCM là trung tâm MICE hàng đầu khu vực.

THI HỒNG